Se billedserie Sidste år vandt 17-årige Tobias Lund Andresen det store belgiske løb E3 Binckbank Classic. En collage af sejren hænger hjemme på væggen, hvor også trofæet står. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

17-årig cykelrytters arrogante jubelscene gik verden rundt: Det har han lært

Taastrup - 09. februar 2020 kl. 19:12 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 60 km sætter han tempo i feltet på stigningen Oude Kwaremont.

Efter lidt tid kigger han sig tilbage. De andre er sat. Han kører roligt i lidt tid, spiser en gel og kigger tilbage. De andre er stadig langt væk.

Tobias Lund Andresen fortsætter de 60 km i ensom majestæt ind mod målet i det store belgiske brostensløb E3 Binckbank Classic i 2019.

Han er på vej mod sin største sejr, mens målstregen nærmer sig.

Og med over et minuts forspring til de nærmeste forfølgere, stopper han få øjeblikke fra målstregen, lægger sig ned på ryggen med hænderne bag hovedet og soler sig i succes, inden han rejser sig op og hæver sin cykel over hovedet i to arme. Søg på hans navn på Youtube for at se et klip med det.

Den jubelscene fik flere cykelryttere til tasterne, som ikke var vilde med fejringen.

I dag kan Tobias Lund Andresen godt forstå det, at fejringen ikke lige frem vakte begejstring i cykelmiljøet, hvor der blandt andet røg kritik af sted på sociale medier. Og her over et halvt år efter, ser den unge rytter tilbage på episoden.

- Der er altid nogen, der hiver den frem. Jeg er meget stolt af sejren, og det var ikke så dårlig en oplevelse, selvom min fejring fik kritik. Jeg fik en bøde på 50 euro, men den betalte arrangørerne, siger Tobias Lund Andresen, der også har lært noget af episoden.

- Jeg har lært at tænke over, at der er konsekvenser ved det, jeg gør. Og det har fået mig til at ændre mine jubelscener. Jeg gør ikke noget lignende igen. Men jeg kunne godt finde på for eksempel at danse over målstregen på cyklen, siger han.