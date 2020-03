164 portioner blod trods udfordringer i en corona-tid

TIK Donor var for nylig for første gang i sin mere en 60-årige historie udfordret på en tapning.

I første omgang havde Taastrup Idræts Haller lukket grundet corona udbruddet, men Den Mobile blodbank og TIK Donor fik alligevel lukket op - dog således at alle sejl blev sat til for at sprede folk mest muligt. Modsat tidligere tapninger, hvor man tapper en sal G i hallen, var det hele flyttet ind i den store hal, hvilket gav mulighed for større spredning af tappepladser. Der var ligeledes delt op med afskærmning, og interviews blev holdt med afstand.