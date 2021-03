I den kommende sæson skal 16-årige Mikkel Weber fra Hedehusene køre for Team Fri BikeShop Zealand Cycling Junior. Foto: PR

16-årigt talent sikrer kontrakt med juniorteam

Taastrup - 03. marts 2021 kl. 19:45 Kontakt redaktionen

Hedehusene: Flittig, arbejdsom og stabil - det er tre af de egenskaber, der kendetegner Mikkel Weber fra Hedehusene på en cykel. Og det er netop nogle af grundene til at Team Fri BikeShop Zealand Cycling Junior har skrevet kontrakt med ham for den kommende sæson.

Det er endnu ikke top-resultaterne, der står i kø ud for Mikkel Webers navn, men det er slet ikke usandsynligt, at de kommer til det i de næste sæsoner, hvis han fortsætter den udvikling han har været gennem de seneste år. Her har han trin for trin bygget på det i forvejen solide fundament.

- Jeg er ret tilfreds med den fremgang, jeg har haft det seneste års tid. Der har jeg virkelig rykket mig, siger Mikkel Weber, som har brugt den forkortede corona-sæson sidste år til at træne på livet løs, så formen er fortsat med at stige.

Og netop hans træningsdisciplin er en af årsagerne til, at det sjællandske juniorteam er overbevist om, at han kan levere gode præstationer, når sæsonen bliver skudt i gang.

- Jeg elsker at cykle på grund af den frihed, man får, når man er ude i naturen, tempoet stiger og pulsen banker afsted, siger Mikkel Weber, der betegner sig selv som energisk, engageret og motiveret.

Styrke fra banecykling

Trods Mikkels størrelse, er han stærk, når der rykkes, og han kan håndtere stor belastning over kort tid. Den egenskab har han forfinet og forbedret igennem mange timers træning - ikke kun på den sorte asfalt - men i høj grad også på de skrå brædder på cykelbanen i Ballerup. Banecyklingen og de mange discipliner har sikret ham en råstyrke de fleste vil misunde ham - og når han samtidig får vænnet benene til at køre de noget længere løb på 100 kilometer, som nogle af licens-løbene hos U19 feltet kommer op på, så kan alt ske.

Mikkel Weber går lige nu på Vejle Idrætsefterskole, hvor han har cyklingen som en fast del af skemaet i sin 10. klasse. Og her har han rig mulighed for at prøve kræfter med de mange stigninger, der ligger i omegnen af Vejle. Og måske dér - op ad Kiddesvej eller Munkebjerg - kan han efterligne den lette, dansende stil, som hans idol Alberto Contador var en mester i på de stejle stigninger. Og måske endda dagdrømme sig i hans fodspor.

- Min drøm er på et tidspunkt at kunne leve af at cykle. Det vil være sindssygt fedt. Men ellers vil jeg bare gerne have en god sæson for Team Fri Bikeshop Zealand Cycling Junior, siger Mikkel Weber, der første gang oplevede den magiske følelse af at sidde på en racercykel, da han var 9 år.