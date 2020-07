En 16-årig pige er blevet sigtet for butikstyveri af Vestegnens Politi. Foto: Thomas OIsen

16-årig sigtet: Stjal eyeliner

En 16-årig pige er blevet sigtet for butikstyveri.

Søndag den 12. juli klokken 17:03 blev Vestegnens Politi kaldt til et storcenter i Taastrup, hvor en butiksansat havde stoppet den 16-årige pige.

Hun var mistænkt for tidligere på ugen at have stjålet en eyeliner.