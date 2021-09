Sådan vil Cornelia Hus i Høje Taastrup C efter planen komme til at se ud. Visualisering: EDC Projekt Poul Erik Bech

155 boliger klar til opførelse: Ligger lige ud til parkstrøg

- Cornelia Hus er et nyt, spændende projekt i Høje Taastrup C. Vi bygger 155 bæredygtige boliger og erhverv med mulighed for café på 300 m2. Der kommer primært en masse nye lejeboliger i byen, så vores projekt er et af de få ejerboligprojekter i den nye bydel. Vi har lagt vægt på, at byggeriet følger med tiden, så det er innovative og bæredygtige boliger i DGNB-guldcertificering i materialer, som vil være nemme at genbruge og som vil holde i mange år, og vi har lagt vægt på ekstra biodiversitet i de grønne områder omkring boligerne, siger Søren Riis Jensen.