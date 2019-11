Se billedserie Pandahjælpen er en gruppe, der arrangerer gratis fester for udsatte børnefamilier i Taastrup. Årets Halloween-fest den 3. november var en stor succes. Foto: Privat

150 holdt Halloweenfest: Se de uhyggelige udklædninger

Taastrup - 08. november 2019 kl. 08:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en både uhyggelig og hyggelig halloweenfest, der fandt sted søndag den 3. november. Her slog Pandahjælpen og GUB (Gadevang Unge & Børn) endnu engang dørene op for en succesfuld fest for børnefamilier i Taastrup. Denne gang årets Halloweenfest med 150 gæster inviterede på Quality Hotel, hvor der var uhygge for både store og små.

Festens gæster kunne prøve forskellige aktiviteter såsom Dracula Kast og uhyggelige følekasser, hvor de skulle gætte, hvad de rørte ved. Mest populært var Haunted House (et hjemsøgt hus, red.), som var en bane, hvor gæsterne skulle igennem uhyggelige hotelværelser. Her var der mørkt, uhyggelige lyde og skræmmende væsner, der gav et godt gys for de gæster, der turde gå igennem.

De populære tryllekunstnere De 2 Du Ved kom også forbi og optrådte med et sjovt tryllenummer, efterfulgt af flotte ballondyr til alle børn. Tre børn og en voksen kunne gå hjem med flotte præmier efter at have vundet hæder som »Bedst udklædte«.

Dette er anden gang Quality Hotel låner deres lokaler ud til Pandahjælpen og GUBs fester, og taknemmeligheden er stor blandt de mange frivillige.

- Festen har været særledes vellykket. Masser af glade børn, der er gået hjem med en masse slik og præmier. Det er så fantastisk, at hotellet hjælper med at støtte lokalsamfundet ved at give os mulighed for at afholde vores fester her, udtaler Robert, der er formand i GUB.

Der er enighed om at rammerne på hotellet er helt perfekte til disse store fester, og der ses frem til at afholde flere sjove fester i det nye år.