Se billedserie Ejendomsinspektør Karsten Frederiksen (tv.) og ejerforeningsformand Erik Larsen foran en af de 15 boligblokke, der har fået nyt tag.

Send til din ven. X Artiklen: 15 boligblokke har fået nyt tag: Det flotteste byggeri i kommunen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15 boligblokke har fået nyt tag: Det flotteste byggeri i kommunen?

Taastrup - 23. september 2019 kl. 08:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ejerforening i Taastrup har fået lavet nyt tag på 15 boligblokke til en værdi af 30 millioner kroner.

Det er ejerforeningen Taastrup Haves 15 boligblokke med i alt 354 lejligheder og 515 beboere, der nu er forsynet med nye tage.

Bebyggelsen blev opført i 1962-64, og for nogle år siden blev der for anden gang konstateret utætheder omkring taghætter, og ejerforeningen besluttede derfor at få udskiftet taget i samtlige boligblokke og optog et banklån som betaling til PNP-BYG A/S i Rødovre, der udførte arbejdet, efter at have vundet opgaven.

- De to billigste bud var prismæssigt meget lige, og da vores advokat havde gode erfaringer med PNP-BYG, som han kendte fra andre byggerier, afgjorde det sagen, fortæller Erik Larsen, der har boet i Taastrup Have siden 1986 og været formand for ejerforeningen siden 2001.

Arbejdet tog 13 måneder og blev afsluttet til tiden. Og ved afleveringsforretningen var der ingen anmærkninger.

- Det er det hidtil største projekt i Taastrup Have, og jeg kommer garanteret ikke til at opleve et lignende i min tid som formand. Vi er særdeles tilfredse med resultatet, som endda endte med at blive to millioner kroner billigere end budgetteret, fordi der ikke opstod uforudsete problemer undervejs. Så der er kun ros fra vores side, og PNP-BYG må gerne bruge Taastrup Have som reference og sende potentielle kunder ud til os for at kigge på resultatet, siger Erik Larsen.

Taastrup Have har anvendt Danakon som rådgivende ingeniørfirma, der sammen med en projektleder fra PNP-BYG har styret processen ned i mindste detalje på de ugentlige byggemøder, og som sammen med ejerforeningen foretog en omhyggelig gennemgang, hver gang en boligblok stod færdig med nyt tag.

Karsten Frederiksen har været ansat i Taastrup Have i 27 år og været ejendomsinspektør siden 2011. Han fulgte byggeprocessen tæt.

- Arbejdet forløb helt smertefrit, og vi har ikke fået en eneste klage fra beboerne undervejs, siger Karsten Frederiksen.

Inden for de seneste par år har Taastrup Have desuden fået renoveret samtlige altaner, fået installeret nye hoveddøre og sat energiruder i opgangene samt indrettet nyt vaskeri. Næste projekt er at asfaltere hovedvejen ind til bebyggelsen. En investering på 7 millioner kroner.

- Alle de forbedringer betyder, at Taastrup Have nok er det flotteste byggeri i kommunen, og det kan ejendomsmæglerne godt bruge, når de skal sælge en lejlighed. Alt andet lige bliver de nemmere at sælge - og til en god pris, mener Erik Larsen.