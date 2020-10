Se billedserie Camilla Holm og Christopher Engelhardt var lørdag et af de 12 par, som sagde ja hinanden i Domen på Grennessminde. Foto: Peter Sørensen

12 vielser i træk: Datoen var bare perfekt til et bryllup

Taastrup - 12. oktober 2020 kl. 10:30 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

10.10.2020. Det er en dato, der er til at huske, og derfor var det nok ingen tilfældighed, at lørdagen stod i vielsernes tegn i Høje-Taastrup Kommune.

I alt 19 par fik denne dag en borgerlig vielse, og heraf havde 12 par fået mulighed for at blive viet af borgmester Michael Ziegler i den gennemsigtige Domen på Grennessminde.

Et af parrene var 28-årige Camilla Holm og 29-årige Christopher Engelhardt fra Nærheden i Hedehusene, og de fik en mindeværdig dag.

- Vi kunne ikke have ønsket os en bedre dag. Nå nu vi ikke kunne holde det store kirkebryllup på grund af corona, så var det her en helt perfekt måde at gøre det på. Ingen af os har været gift før, så vi har ikke noget at sammenligne med, men vi er meget enige om, at det her var bedre, flottere og måske lidt mere intimt, end hvis vi var blevet viet på rådhuset, siger Christopher Engelhardt.

Datoen var vigtig Egentlig var det selve datoen, der havde været det vigtigste for parret.

- Det er jo lækkert med en dato, man kan huske. Jeg kan dårligt nok huske min egen fødselsdag, så bryllupsdatoen måtte gerne være lidt nem, griner Christopher Engelhardt.

Da de kontaktede rådhuset for at arrangere en borgerlig vielse, blev de oplyst om muligheden for at blive viet på Grennessminde, og det takkede de hurtigt ja til.

Parret har kendt hinanden i seks år og har sammen Victor på ét år. Det var da også på grund af ham, at de gerne ville sige et formelt ja til hinanden.

- Det er meget rart at have rammerne på plads, når vi har et barn sammen, siger Christopher Engelhardt og understreger, at de selvfølgelig også ville giftes, fordi de elsker hinanden.

Bryllupsrejse må vente Efter den veloverståede vielse er livet nu tilbage i sin vante gang. På grund af corona må bryllupsrejsen vente lidt endnu, for parret vil gerne til et af de lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

Høje-Taastrup Kommune har tidligere tilbudt særlige vielser på særlige datoer: 08.08.08 var det i Hedeland, 09.09.09 var det i toppen af Taastrup Vandtårn, 10.10.10 på scenen i Taastrup Teater og den 11.11.11 på Blaakildegaard.

