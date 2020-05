Se billedserie Oliver Wulff Rasmussen og Johannes Andersson træner benarbejde med Fægtemester Laith Al-Shahrestani på sponsoren Beerdealers lager.

12-årige Taastrup-fægtere er udtaget til U17-landsholdet

Taastrup - 29. maj 2020 kl. 11:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup Fægteklub har gennem sin snart femårige levetid udviklet sig meget, og nu har klubben opnået en foreløbig kulmination på det målrettede arbejde, klubbens trænere og ledere har udført.

For nu er tre Taastrup-fægtere blevet udtaget til bruttolandsholdstruppen for U17-fægtere.

Fægterne Oliver Wulff Rasmussen, Niki Cramer og Johannes Andersson havde deres første træningssamling med bruttolandsholdet for nylig, hvor Dansk Fægteforbund (DFF) for første gang nogensinde afholdt en virtuel træningslejr.

På trods af at alle tre drenge blot er 12 år, er de alle udtaget til U17 bruttolandsholdstruppen i sabel, hvor specielt Oliver Wulff Rasmussen allerede har vist en lang række europæiske topresultater, men hvor både Niki Cramer og Johannes Andersson, efter at de har skiftet træningsfokus fra kårde til sabel, også har vist gode resultater i både tyske og svenske turneringer.

Det har fået Dansk Fægteforbunds sportschef Laurence Halsted til at lægge en langsigtet plan for en ung gruppe sabelfægtere, hvor DFF har en tro på, at de unge fægtere kan udvikle sig til at skabe internationale topresultater i løbet af et par år.

På træningslejren fik de tre Taastrup-fægtere prøvet af, hvor store forventningerne er til dem omkring den fysiske træning, men truppen arbejdede også i stor udstrækning med deres sind med øvelser inden for sportspsykologi og vindermentalitet, mindfullness, tai-chi, emotionel intelligens og selvfølgelig med fægtetekniske øvelser.

- Det har været en weekend, hvor de unge drenge er blevet udfordret på helt nye måder, som de slet ikke har været bevidste om, at man også kan udvikle sin fægtning, men dansk fægtning har gennem de seneste år opnået en lang række markante resultater i international fægtning via en målrettet indsats, der både har haft fokus på at forbedre det fægtetekniske, men også fægternes mentale styrke, lyder det fra Taastrup Fægteklub.

Taastrup Fægteklubs fægtemester Laith Al-Shahrestani skal nu sammen med DFF's sportschef lægge et program for den lille gruppe sabelfægtere, der også inkluderer Frederik Troen fra Roskilde Fægteklub og formentligt udvides yderligere med et par fægtere.

Programmet skal sikre, at fægterne bygges op gennem en passende blanding af turneringer, hvor drengene får selvtillid og turneringer, der vænner dem til konkurrencer med unge, der kan være helt op til fire år ældre.

Taastrup Fægteklub arbejder også sammen med klubberne Roskilde og Slagelse om etableringen af et dansk talentcenter for sabelfægterne, hvor klubberne vil lægge faciliteter til træningen for de danske talenter.

