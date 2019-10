Fægtemester Laith Al-Shahrestani, Slagelse-fægteren Bob Berg og Oliver Wulff Rasmussen fra Taastrup Fægteklub. Foto: PR

12-årige Oliver forsvarede sit Nordiske Mesterskab

Taastrup - 29. oktober 2019

Det har været to hektiske uger for Taastrup Fægteklubs unge sabelfægter Oliver Wulff Rasmussen.

Først deltog han med seks andre af klubbens fægtere i en træningslejr i Vordingborg, hvor godt 50 danske fægtere var samlet.

Her var Oliver nødt til at tage af sted en dag før afslutning, for at tage direkte til Island, hvor man afholdt nordiske mesterskaber i sabel.

12-årige Oliver deltog i ikke mindre end tre forskellige aldersgrupper: U13, U15 og U17. Første dag fægtede Oliver U15, hvor det blev til en hæderlig 5. plads på trods af et ærgerligt nederlag til svenske Gabriel Frigyesi på 15-12. Oliver har normalt rigtigt godt styr på Gabriel, men her spillede nerverne Oliver et puds, lyder det fra klubben.

Overlegen indsats Det skulle blive meget bedre på andendagen, idet Oliver her stillede op i sin egen aldersklasse og viste sig særdeles overlegen. Efter fire puljekampe blev det til fire sejre og en score på 20-2. Det gjorde Oliver til vinder af puljerunden, og dermed gik han direkte videre til kvartfinalen.

Både kvartfinale mod islandske Sigurdur Kristjansson og semifinalen mod finske Eeli Hogman blev vundet med overlegne 15-2, inden endnu en islænding, Ymir Hreinsson, ventede. Ymir havde i sin semifinale slået den anden danske deltager Bob Berg fra Slagelse ud.

Og med resultatet 15-7 forsvarede Oliver sit nordiske mesterskab.

Slog mesteren I U17 rækken var Oliver med for at lære. Men på trods af en masse hård modstand og nederlag lykkedes det Oliver som den eneste at besejre den nordiske mester i U17 rækken - så fremtiden er lys både i U15 og U17 rækken.

Efter et par dage på skolebænken er Oliver hastet videre til Bukarest for at deltage i første runde af Sabre Circuit, hvor han nu er rykket op i ældste aldersgruppe U14. Her blev det også til et løftet niveau i forhold til sidste års deltagelse i U14 rækken.

Efter puljerunderne var Oliver placeret som no. 12 af 72 fægtere. Et enkelt nederlag i puljen var absolut hæderligt, da der var mange gode rumænske fægtere i puljen. Det blev til en slutplacering som no. 13 efter et nederlag til rumænske Nichita Nistor på 15-10. Men en god start på Sabre Circuit også, hvor målet i år er en placering i top 8.