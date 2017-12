Se billedserie Musicalen Elf er en moderne juleklassiker, og den originale filmudgave er den tredje mest indtjenende julefilm i verden. Som musical have den premiere på Broadway i 2010, og Tivolis danske version er den første udgave, der opføres uden for USA og England. Foto: Miklos Szabo/ Tivoli Foto: www.miklosszabo.com

12-årig musical-debutant med i Elf

Taastrup - 13. december 2017 kl. 09:44 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er mega fedt at være med i en musical, for man gør publikum glade, samtidig med at man gør det, man selv elsker, lyder det fra Julian Horta Meier Clausen.

Til dagligt går han i 6. klasse på Borgerskolen i Taastrup og synger i Høje-Taastrup Kommunale Musikskole, men i øjeblikket kan man også finde ham på scenen i Tivoli, når han sammen med resten af castet opfører julemusicalen Elf, der foreløbigt kører indtil den 26. december.

Julian spiller rollen som Michael, der er hovedpersonens bror. Det er en rolle, han deler med to andre drenge, så på nogle af de aftener, hvor han ikke spiller Michael, har han andre mindre roller som en gammel alf og en uartig dreng.

- Det sjove ved at være med i en musical er, at jeg får lov til at prøve nye ting. Det er sjovt at være der, og det er sjovt at spille en anden karakter end én selv. Jeg kan også godt lide at lære manuskriptet og at man kan gøre andre glade ved at optræde.

- Det sværeste ved at spille musical var faktisk at blive optaget og komme med. Og så koreografien. Men alt andet går det nemt med at lære, siger han.

Selvom Julian har haft interessen for sang i flere år og efter eget udsagn har været glad for at synge siden han var fire år, er det først for nogle måneder siden i 2017, at han gik til audition på en musical.

Inden da forsøgte han sig med deltagelse i dette års udgave af Voice Junior, hvor han dog ikke nåede til blind auditions foran dommerne.

Julian har replikker af samlet set 15 minutters varighed og er med i fire sange, hvor han synger i omkring otte minutter.

Julian og de to andre drenge, der spiller samme rolle, øver også med hinanden.

- Vi er blevet mega gode venner, og vi hjælper hinanden og giver masser af feedback, siger han om relationen til de to andre børneskuespillere.

Når spilleperioden for Elf er slut, har Julian Horta Meier Clausen planer om at gå til auditions på andre musicals, og så vil han gerne prøve lykken igen i Voice Junior.