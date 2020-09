Se billedserie Det grønne gårdrum vil danne rammen om andelsforeningens fællesskab med legeplads, udekøkken og fælleshus. Illustration: TNT Arkitekter

110 andelsboliger på vej til ny bydel: Opkaldes efter en blomst

Taastrup - 14. september 2020

For hver dag, der går, tager den nye bydel Nærheden i Hedehusene mere og mere form som en rigtig bydel. Boliger skyder op, en skole er ved at blive bygget, en dagligvarebutik er tæt på at åbne, og mennesker befolker den hastigt voksende bydel.

Nu bliver AG Gruppen en del af udviklingen, idet der netop er indgået aftale om opførelse af andelsboligprojektet Cikoriehaven med 110 boliger.

Bebyggelsen, som bliver fra 2-6 etager, er varieret med både rækkehuse, opgangshuse, punkthuse og et parkeringshus. Byggeriet opføres i tegl i forskellige røde og gule nuancer.

Det er TNT Arkitekter, der har tegnet projektet.

- Vi er utrolig glade for, at AG Gruppen vil opføre et andelsboligprojekt hos os. Der er i høj grad brug for forskellige typer af boliger og ejerformer på markedet, og her er andelsboliger en spændende ejerform. Og så er vi glade for at skulle samarbejde med en solid og erfaren partner som AG Gruppen, fortæller direktør Ole Møller fra NærHeden P/S, der står for udviklingen af den nye bydel.

Opkaldt efter blomst Andelsboligprojektet er opkaldt efter blomsten Cikorie, og den grønne tankegang er gennemgående for hele projektet, som opføres efter bæredygtighedscertificeringen DGNB-guld.

Det grønne gårdrum danner rammen om andelsforeningens fællesskab med legeplads, udekøkken og fælleshus, der understøtter det gode naboskab og kan bruges året rundt til fællesspisning og andre sociale sammenkomster.

Der er lagt vægt på at trække områdets vilde natur ind i gårdrummet, som får en naturlig og eng-agtig beplantning, som fremmer biodiversiteten og begrænser driftsomkostningerne for de kommende beboere. Alle får egen altan eller terrasse til boligen.

Et stort potentiale AG Gruppens adm. direktør Robin Feddern er glad for den nye aftale med NærHeden P/S og ser frem til at skulle i gang med andelsboligprojektet:

- Vi ser et stort potentiale i Nærheden, som er en spændende ny bydel med helt ideelle rammer for en nem hverdag og stærke fællesskaber. Her bor man tæt på naturen og grønne omgivelser, men samtidig bynært og med transportmuligheder, uddannelse og indkøb lige uden for døren, siger han og understreger, at det tiltaler både unge og ældre.

- I Cikoriehaven har vi derfor lagt vægt på at gøre plads til diversitet og mangfoldighed i foreningen med forskellige boligstørrelser og -typer, så vi henvender os til flest mulige familieformer og livsfaser, siger han.

Boligerne ventes at blive sat til salg i foråret 2021, og de første boliger vil efter planen være klar til indflytning i sensommeren 2022.

Er du interesseret i at modtage nyheder om Cikoriehaven, kan du skrive dig op her: www.aggruppen.dk/cikoriehaven.