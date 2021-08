Se billedserie Johan Kondrup Olesen prøvede forskellige typer buer før han fandt frem til, at compoundbuen er den rigtige for ham at skyde med. Foto: Pernille Rohde

11 år og sjællandsmester: Denne sport giver Johan bedre koncentration

Taastrup - 02. august 2021 kl. 19:35 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

For to måneder siden blev Johan Kondrup Olesen sjællandsmester i mikroklassen i bueskydning. Johan har siden han var lille haft lyst til at gå til bueskydning. Og at han vandt mesterskabet vidner om, at han har talent for sportsgrenen. Og selvom Johan kun er 11 år, var han med som instruktør, da TIK Bueskydning holdt Aktiv Sommer i Taastrup ferien.

- Jeg kan rigtig godt lide at skyde med bue. Og jeg går til træning to gange om ugen; Om tirsdagen træner jeg på talentholdet, fortæller Johan.

Tanker kommer på plads Familien bor i Hedehusene og træningen foregår på Mølleholmen i Taastrup. Derfor tager enten hans mor eller far med, når der er træning.

Johans mor Majken Kondrup har aldrig selv skudt med bue, men hun er blevet glad for at komme i klubben og glæder sig især over at se sin søn blive så engageret i en sportsgren.

- Udover at være sjovt, gør bueskydning også noget for koncentrationen. Og den har Johan nogle gange haft problemer med, men det har han ikke på banen. Man lærer, at man kun bliver god til at skyde, hvis man holder fokus. Samtidig er der en helt fast struktur omkring, hvordan man gebærder sig på og udenfor banen og det har Johan det også godt med, fortæller Majken.

Johan selv har også bemærket, at bueskydningen har gjort nogle ting lettere.

- Jeg har stadig nogle gange svært ved at koncentrere mig i skolen, men det er blevet bedre, siger Johan.

Anette Berrig, som er kasserer i TIK Bueskydning og ind imellem instruktør for nybegyndere, nikker genkendende til, at sportsgrenen gør noget godt for mange unge.

- Vi har mange forskellige unge, også nogle med diagnoser. Det er meget tydeligt, at de får hjælp til at komme på plads med tankerne, når de skyder, siger Anette Berrig.

Johan var ikke ret gammel, da han første gang blev fascineret af bueskydning.

Træt af fodbold - Han så et billede af en bueskytte i Sagnlandet i Lejre og ville meget gerne prøve det selv. Derfor tog vi til Sagnlandet, hvor han prøvede det og syntes det var sjovt, fortæller Majken Kondrup.

På det tidspunkt gik Johan til fodbold, men det var han blevet træt af. - Jeg syntes ikke det var sjovt. Og det var irriterende, når vi spillede kamp og de andre bare stod og kiggede, siger Johan.

Når Johan træner i Taastrup, er hans mor Majken ofte med på sidelinjen. Foto: Pernille Rohde Artiklen fortsætter under billedet

Er selv ansvarlig Anette Berrig har bemærket, at dem der går til bueskydning, ofte ikke er så vilde med holdsport.

- Mange af vores medlemmer kan godt lide, at de selv er ansvarlige for deres præstationer, og at de skal arbejde med sig selv for at blive gode. Samtidig er det en lille sport, hvor man ofte møder de samme, når man er til stævner og det er der også mange, der godt kan lide. Det er en sport, hvor man kan være søde ved hinanden, fordi man ikke er afhængig af hinandens indsats, forklarer Anette Berrig.

TIK Bueskydning er et fyrtårn, fordi klubben har og har haft så mange vindende skytter. Derfor kommer medlemmerne ofte langvejs fra.

- Kun en tredjedel af vores medlemmer bor i Høje-Taastrup Kommune. Vi er også den eneste klub på Sjælland, der er Talentcenter. Og når man bliver optaget her, får man de bedste trænere, fortæller Anette Berrig.

Hun er med til at planlægge det årlige Aktiv Sommer-tilbud og mange af klubbens medlemmer har meldt sig ind efter at have været med her. Også Johan. Efter at han havde skudt med bue og pil i Sagnlandet, mødte han op til Aktiv Sommer i TIK Bueskydning og derefter blev han meldt ind i klubben.

Møder stjernerne I den første tid lånte Johan udstyr i klubben, men efter et halvt år fik han sit eget.

Anette Berrig er kasserer i TIK Bueskydning og er som regel med, når der er Aktiv Sommer. Foto: Pernille Rohde Artiklen fortsætter under billedet

Når man er bueskytte, er det ikke kun ved skydeskiven man træner. Man skal have mange kræfter for at kunne holde buen og sende pilen af sted. Derfor indgår der en del styrketræning og bueskytterne benytter Parkskolens træningscenter.

Fordi TIK Bueskydning har opfostret så mange talenter, møder de unge medlemmer ofte deres forbilleder i klubben.

- Jeg ser tit Martin Damsbo træne og han er vildt god, siger Johan. Martin Damsbo er en del af verdenseliten indenfor bueskydning, men han møder op og træner i klubben som de andre medlemmer.

Sidste år fik TIK Bueskydning et nyt klubhus på Mølleholmen 9 og det bliver flittigt brugt, for selvom klubben står bag store sportspræstationer, er den også en social klub, hvor man gerne hygger sig sammen og spiser mad tilberedt på den store gasgrill, som står ved klubhuset.

Der skal gå nogle år og trænes meget, før Johan kan komme op i senior og master-klasserne, men han er ikke i tvivl om, at han har fundet den helt rigtige sportsgren at gå til.

- Man skal træne et stykke tid før man ved, hvilken bue, man skyder bedst med. Jeg skyder med compound-bue, fortæller Johan og viser en flot sort bue.