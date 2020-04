109 er testet positiv for Covid-19 i Høje-Taastrup

Der er i alt 50.686 indbyggere i kommunen, og omregner man antallet af positive test, svarer det til et gennemsnit på 215 smittede per 100.000 borgere – det tal, man kalder den kumulative tendens.

Antallet af smittede i Høje-Taastrup er til gengæld lidt under gennemsnittet, når man ser på Storkøbenhavn.

Her topper Vallensbæk og Glostrup med henholdsvis 420 og 442 smittede per 100.000 indbyggere, mens Greve og Roskilde er under middel med henholdsvis 133 og 132 smittede per 100.000 indbyggere.