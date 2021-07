Natur- og Miljøpuljen stod egentlig til at udløbe i 2021, men nu bliver den i stedet forhøjet fra 50.000 kroner til 100.000 kroner. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: 100.000 kroner til grønne ideer - har du en én? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

100.000 kroner til grønne ideer - har du en én?

Taastrup - 02. juli 2021 kl. 06:21 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Fremover bliver der lidt flere penge til grønne og klimavenlige projekter i Høje-Taastrup Kommune.

Med budgetaftalen for 2021 blev partierne nemlig enige om at afsætte en pulje på 100.000 kroner årligt til lokale klima- og miljøprojekter, og den bliver der nu sat nogle rammer for.

Under Agendarådet er der dog allerede en pulje til natur og miljøprojekter på 50.000 kroner om året, som udløber i 2021.

Derfor har politikerne i plan- og miljøudvalget besluttet, at denne pulje får tilført de 100.000 kroner om året. Det betyder, at kriterierne for tildeling til puljen kan fortsættes med nogle få ændringer, da de stort set svarer til formålet med den foreslåede pulje.

- Agendarådet har bestyret puljen rigtig fint, så det er meget positivt, at de nu kan fortsætte. Puljen har gjort, at mange små fine projekter er blevet ført ud i livet, og med tilførslen af nye midler kan endnu flere måske få øjnene op for muligheden og få støtte, siger Pete Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget.

Grønne tiltag Formålet med Natur- og miljøpuljen er at støtte lokale grønne tiltag inden for blandt andet natur, trafik, forsyning, affald og forurening.

Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan søge om tilskud til lokale aktiviteter for eksempel oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag, hvortil der er offentlig adgang.

Der er ikke krav om egenfinansiering, men ansøgerne skal efterfølgende kunne dokumentere, hvad pengene er blevet brugt til, og hvordan de indhøstede erfaringer formidles videre til andre.

Virksomheder kan søge Det var Enhedslisten, der bragte puljen i spil til budgetforhandlingerne, og partiet foreslog, at den skal kunne søges til lokale projekter, som vil understøtte natur- og miljøtiltag, mere vild natur og biodiversitet. Puljen skal kunne søges af borgere, lokale foreninger, virksomheder med mere.

Enhedslisten har desuden præciseret, at det er vigtigt, at man kan søge puljen bredt indenfor klima, natur og miljøområdet, men konkrete biodiversitets- og naturprojekter skal prioriteres højt.

I kriterierne for den nuværende Natur- og Miljøpulje tilføjes derfor, at virksomheder kan søge, og at der ved tildeling vil blive lagt vægt på konkrete biodiversitets- og naturprojekter.

De har fået støtte Agendarådet består af en række natur-, bolig-, erhvervs- og miljøorganisationer, der tager stilling til ansøgningerne.

Tidligere modtagere af støtte er blandt andre Café Paraplyens »Stop spild af mad«-initiativ, Grennessminde til grønt undervisningsmateriale, Den skabende By i Hedehusene til en skolehave ved Charlotteager/Nærheden, Boligforeningen Korshavegaard i Fløng til et offentligt tilgængeligt område med blandt andet beplantning og insekthoteller, Kvartersparken i Gadehavekvarteret til at etablere fælleshaver og starte fællesspisning samt Naturplanteskolens venner til 11 videoer om permakultur i praksis.