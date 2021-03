Tre skoler i Høje-Taastrup Kommune er netop nu under såkaldt restriktiv nedlukning besluttet af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi smittetallet på skolerne er for høje. Foto: Jørgen C. Jørgensen

10 smittede kan lukke hel skole: Tre skoler er ramt

Taastrup - 25. marts 2021 kl. 14:10 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Hele tre skoler i Høje-Taastrup Kommune er netop nu ramt af en såkaldt restriktiv nedlukning, hvor elever og ansatte ikke må komme på skolen, før de kan vise en negativ corona-test.

Borgerskolen var den første, som Styrelsen for Patientsikkerhed lukkede søndag aften, og her er de første elever igen begyndt at komme tilbage.

Onsdag aften fik forældrene på Torstorp Skole og Mølleholmskolen så besked om, at der også her ville blive foretaget en restriktiv nedlukning af skolerne, og at eleverne ikke må komme tilbage før efter påske - og kun med en negativ PCR-test.

Nedlukningen af skolerne sker, fordi antallet af smittede på skolerne er for højt. Der skal nemlig ikke mere end 10 smittede elever eller ansatte til per skole, før styrelsen lukker den ned.

- Vi var opmærksomme på, at der godt kunne komme noget, fordi vi kunne se, at smittetallet på skolerne steg. Og med en grænse på 10 smittede, så er det ikke meget, der skal til, før vi må lukke ned, forklarer borgmester Michael Ziegler.

Forædrene på Torstorp Skole og Mølleholmskolen har i et brev onsdag aften fået oplyst, at skole, sfo og klub er lukket »fra den 24. marts og frem til I modtager ny information« samt at forældrene vil modtage besked om den præcise dag for fremmøde efter Påske.

Men eleverne kan altså godt regne med at skulle i skolen igen efter påskeferien, hvis de er testet negative for corona med en PCR-test (halstest) eller har opholdt sig hjemme i syv dage.

Men her må kommunen stole på, at forældrene følger opfordringen.

- Vi kan kræve, at eleverne skal testes eller holdes hjemme, men vi kan faktisk ikke kræve at få testsvaret. Her må vi have tillid til, at forældrene rent faktisk får testet deres børn, forklarer skolechef Flemming Ellingsen og opfordrer til, at alle forældrene til at få testet deres børn.