10 års jubilæum: Derfor er særlig fodboldskole vigtig for børnene

Taastrup - 30. juni 2021 kl. 18:44 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

I 10 år har børn fra blandt andet udsatte boligområder hvert år kunnet tage på fodboldsskole på banerne i Gadehavegård, hvor Høje Taastrup Idrætsforening Fodbold (HTI) har været vært for DBU's Get2fodboldskole.

75 børn, hvoraf 17 er piger, deltager i år på skolen i uge 26, der altså kunne fejre 10 års jubilæum. Det blev markeret onsdag, hvor der i den anledning var taler og overrækkelse af et diplom fra DBU's næstformand Bent Clausen, der også er bestyrelsesmedlem i Dansk Idrætsforbund.

- Det er fantastisk, at HTI i 10 år har kunnet finde frivillige, der vil stå for fodboldskolen. Uden frivillige er der ingen fodboldskole. Det er ren rigtig god oplevelse for børnene, og derudover håber vi, at børnene efterfølgende kommer ind i foreningslivet og møder de frivillige der, siger Bent Clausen, der også tillægger et godt samarbejde mellem HTI, DBU, DIF og Høje-Taastrup Kommune, at fodboldskolen har succes.

Glade børn giver motivation Ilknur Kekec er skoleleder på fodboldskolen i Gadehavekvarteret, og hun er også træner og næstformand i HTI. Hun fortæller, at det er andet år i træk, at alle 75 pladser fodboldskolen er fuldt booket. I år var der endda 10 børn på venteliste.

- Der er mange flere, der har tilmeldt sig, end vi forventet. Vi er både ærgerlige over, at vi har måttet afvise nogen, men samtidig er vi glade for, at vi har skabt sådan en stor interesse. Det er fedt, at flere og flere bruger sommerferien på at spille fodbold og være en del af det gode fællesskab. At se børnene hygge sig og have det sjovt. For mig betyder det alt at se børnene glade. Det er motivationen for mig, siger Ilknur Kekec.

Hun har været en af de ansvarlige for fodboldskolen 9 ud af 10 gange, og i begyndelsen var der 35-40 børn med, så der er sket en fordobling i deltagerantallet.

Borgmester på mål De 75 stiller sig op på række, og gør sig klar til straffessparkskonkurrence. Traditionen tro har borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler (K) taget målmandshandskerne på, og i bedste EM-stil tager han plads på stregen mellem målstopperne og agerer målmand, i konkurrencen, hvor der var en FC København-trøje på højkant til vinderen.

Der var flotte mål, afbrændere og redninger fra borgmesteren, der mærkede en fremgang i målmandsformen i forhold til sidste år.

- Jeg kan mærke, at jeg er i en opadgående formkurve, og at det går bedre år for år, siger Michael Ziegler med et glimt i øjet.

- Ej, jeg er jo ikke en stor fodboldspiller, men det er supersjovt at kommer her og være målmand og spille med børnene, siger han.

Selvom solen ikke var fremme, og det regnede lidt, var det intet i forhold til sidste år, hvor det stod ned fra himlen. De første dage var det sommer og solksin

Skal fortsætte i mange år Det er DBU, der står bag Get2Fodboldskolerne, som giver børn fra blandt andet udsatte boligområder muligheder for en uge med masser af fodbold og fællesskab. Her er brugerbetalingen lavere, så flere børn får muligheden for at komme på fodboldskole og få indblik i foreningslivet.

- Det er fantastisk at se, hvad fodbold kan. Her er det børn, der for nogles vedkommende ikke har det lige nemt, som er med. Sådan en fodboldskole kan hjælpe til, at de kommer ind i foreningslivet og bliver en del af fællesskabet. Vi håber, at skolen vil fortsætte i mange år, så de børn og unge, der er her nu, kan blive frivillige trænere senere og hjælpe til, at andre får oplevelsen. Det er flot at HTI har været med i så mange år, siger Jakob Koed, der er formand i DBU Sjælland.

Antallet er af DBU Get2Fodboldskoler er siden 2011 steget fra 5 skoler med 350 deltagere til 22 skoler med knap 1500 deltagere i år.