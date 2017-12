Se billedserie I 2012 modtog Billedmalerskolen ved Agnete Dollerup Høje-Taastrup Kommunes Kulturpris for sin indsats for kunsten i kommunen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

10 års jubilæum: Agnete gjorde Billedmalerskolen til en succes

Taastrup - 05. december 2017

Da Billedmalerskolen for 10 år siden holdt sin første udstilling på Espens Vænge, var motivet for billederne æblegrene. Nu, 10 år senere, udstiller Billedmalerskolen igen på Espens Vænge, og motivet er også nu æblegrene.

Meget er dog sket mellem de to udstillinger. Billedmalerskolen er nemlig blevet en stor succes, og det kunne ses på fremmødet ved mandagens fernisering, da Billedmalerskolen inviterede til 10 års jubilæumsudstilling på selvsamme sted, som lagde vægge til den første udstilling.

Billedmalerskolen blev startet i 2007 i Ældre Sagens regi af billedkunstner og frivillig Agnete Dollerup.

- Jeg var lige kommet ind i Ældre Sagen, og jeg ville gerne være med til at skabe nogle lokale aktiviteter for ældre. Det var også på den tid, at mange begyndte at interesse sig for at male, og man kunne købe lærreder, pensler og maling i næsten alle supermarkeder, så jeg spurgte bestyrelsen i Ældre Sagen Høje Taastrup, om vi ikke skulle lave et malerhold, fortæller Agnete Dollerup.

- De grinede faktisk af mig og sagde, at det måtte jeg da gerne prøve, men de troede vist ikke rigtig på ideen, siger hun.

Men tvivlen blev gjort til skamme, for hele 42 meldte dig til det første hold. Nogle sprang fra, men i alt 36 deltagere begyndte på det første hold i september måned 2007.

- Det var helt vildt, og det var slet ikke min mening, at det skulle være så stort. Det havde jeg ikke prøvet før, så da jeg af omveje hørte om Agnete Antvorskov, som også var en erfaren billedkunstner, så spurgte jeg hende, om hun ikke ville være med. Det ville hun heldigvis, og så har vi haft mange gode år siden, fortæller Agnete Dollerup.

Borgmester Michael Ziegler åbnede mandag jubilæumsudstillingen, og han lagde vægt på, at Billedmalerskolen gennem de 10 år er blevet en stor succes.

- Det skyldes blandt andet dig, Agnete Dollerup, som har ledet Billedmalerskolen i alle år. Du er fagligt dygtig, og så har du et stort og meget smittende engagement. Du er vokset op i en kunstnerfamilie, som gav dig en masse inspiration. Og man må jo sige, at alt, hvad de har givet dig - og hvad kunst har betydet og gjort for dig - det lærer du nu videre til andre, sagde borgmesteren og roste Billedmalerskolen for at have plads til forskellige deltagere, både de rutinerede og nybegynderne.

Skolen startede med at male på Parkskolen henholdsvis i sløjdlokalet i kælderen og formningslokalet på 1. sal, hvorefter den rykkede til Cafeen på Baldersbo. I januar 2011 flyttede Billedmalerskolen så maling, malergrej og staffelier over til Fritidscentret Hedehuset, hvor den har holdt til lige siden.

Gennem tiden har Billedmalerskolen haft nogle dygtige og indtil flere erfarne Billedkunstnere til på frivillig basis at hjælpe alle de mange deltagere, ligesom der også arrangeres fælles turen.

Og Agnete Dollerup har ikke tænkt sig at slippe sit hjertebarn lige med det samme.

- Jeg bliver ved til jeg segner, siger hun med et stort smil.

En hjælpende hånd eller to ville dog være meget velkommen,så skulle man have lyst til at blive en del af Billedmalerskolen, må man meget gerne kontakte Agnete Dollerup på tlf. 4656 2970 eller agnete.d@aeldresagenhtk.dk.

Billedmalerskolens udstilling på Espens Vænge kan ses frem til slutningen af januar, mandag - torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.