Se billedserie Kemien mellem 10-årige Oliver og hans læremester Laith var fra starten god. Foto: Kurir

10-årig fægter lokker international fægtemester til byen

Taastrup - 13. marts 2018 kl. 18:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup Fægteklub har indgået aftale med fægtemester Laith al-Shahrestani om at træne klubbens kårdefægtere hver fredag fra 17-19 på Selsmoseskolen.

Laith skal sammen med klubbens bestyrelse skabe en rød tråd for både klubbens breddearbejde, som klubbens elitearbejde.

Da der kun er to fægtemestre i Danmark, er det en kæmpegevinst for Taastrup Fægteklub at få Laith al-Shahrestani tilknyttet klubben.

Forbindelsen til så anerkendt en træner og fægtemester blev skabt af 10-årige Oliver Wulff Rasmussen, da han allerede som niårig også startede som sabel-fægter i Roskilde Fægteklub, hvor Laith al-Shahrestani med stor succes har gjort Roskilde til den førende fægteklub i Norden.

Den spinkle dreng, der klart var yngste mand i Roskilde lignede ikke en kommende elitefægter for Laith, men gennem ihærdighed og stor træningsindsats overvandt Oliver den internationale fægtemesters tvivl. Kemien mellem 10-årige Oliver og hans læremester Laith var fra start god og i foråret 2017 begyndte Laith også at undervise Oliver i både kårde og sabel-fægtning, hvilket gav de to en endnu bedre indbyrdes forståelse.

Da Laith al-Shahrestani skulle gennemføre to sommeraktiviteter i Københavns Kommune for børn i alderen fra syv-13 år i sommeren 2017 spurgte han Oliver, om han ville være assistenttræner, hvilket Oliver straks accepterede.

Over sommeren opstod det venskab mellem læremester og elev, der i dag har banet vejen for, at Taastrup Fægteklub har kunnet lokke Laith til klubben, hvor han blandt andet kan være med til at forme Oliver og de øvrige ambitiøse fægtere yderligere.

Laith har bare i løbet af de seneste to år sikret Roskilde fægteklub otte nordiske mesterskaber og 37 medaljer, hvor Danmark er gået fra at være langt efter Island som førende nation til, at Danmark nu klart er den førende nation indenfor Nordisk sabel-fægtning.

Laith var også træner, da Oliver sikrede sig en niende plads ved årets nordiske mesterskaber i kårde-fægtning, ligesom Laith var fægtemesteren bag Olivers første internationale sejr i en U-12 sabel-turnering i Mecklenburg Vorpommern, hvor hele den Nordtyske elite måtte bøje sig for den kleine dansker.

Taastrup Fægteklub håber med nyansættelsen at være godt rustet til både at få nye fægtere samt at kunne tiltrække dygtige fægtere, der ønsker at højne deres niveau.