Der var stor mediebevågenhed, da den første student fra den særlige ASF-linje på Høje Taastrup Gymnasium sprang ud i 2010. Siden er linjen blevet udvidet med endnu en klasse, så der hvert år optages omkring 20 elever.

10 år efter: Særlig linje for unge med autisme er en succes

Det er 10 år siden, at Høje-Taastrup Gymnasium oprettede Danmarks første gymnasiale autismeklasse som led i et forsøg. Siden er flere tilbud kommet til rundt om i Danmark efter Høje-Taastrup Gymnasiums model. Og det er der god grund til. Den særligt tilrettelagte uddannelseslinje - ASF-linjen - er nemlig en succes.

En opgørelse over perioden 2010-2016 fra Høje-Taastrup Gymnasium viser, at i alt er 87 unge med en autismediagnose er blevet studenter i perioden. Og trods en diagnose inden for autismespektret kommer studenter fra ASF-linjen ud med et gennemsnit omkring og over landsgennemsnittet, skriver DAGBLADET Roskilde.

I et notat fra Høje-Taastrup Gymnasium, fremgår det, at studenter fra ASF-linjen i årene 2010-2016 er kommet ud med et gennemsnit på 7,2. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for øvrige STX-studenter i samme periode på 7,1.

Studenterne fra ASF-linjen har ikke kun et gennemsnit omkring eller over landsgennemsnittet. De søger også videre mod en videregående uddannelse. Notatet fra Høje-Taastrup Gymnasium viser, at tre ud af fire - eller 74,7 procent - af eleverne vælger en videregående uddannelse. Heraf vælger 62,1 procent en lang videregående uddannelse.

Udover ASF-linjen på Høje-Taastrup Gymnasium er der kommet flere tilbud rundt om i Danmark til unge med en autismediagnose. Samtidig ses en stigning af ansøgere til ASF-linjen på Høje-Taastrup Gymnasium, hvilket peger i retning af, at der fortsat er stort behov for disse særligt tilrettelagte uddannelser til unge med en autismediagnose.

I 2016 var ansøgertallet på 55, mens det reelle optage ligger på omkring 20 elever per skoleår.

ASF-linjen er statsligt finansieret. Eleverne kommer fra specialskoler, grundskoler, efterskoler og andre gymnasier. Klassekvotienten ligger på 10-12 elever per klasse med en kønsfordeling på omkring 80 procent drenge og 20 procent piger.

Notatet fra gymnasiet viser, at drop-ud-frekvensen ligger på omkring 10 procent. Den hyppigste årsag til, at elever dropper ud, er andre psykiske problemer (fx angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelser), som gør det vanskeligt for eleven at gennemføre skolegangen. I disse tilfælde gives pladsen - så vidt det er muligt - videre til de, der står på venteliste til at starte på ASF-linjen.