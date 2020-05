1. maj uden fællessang - men stadig med taler og fællesskab

Socialdemokratiets gruppeformand i Høje-Taastrup, Peter Faarbæk, brugte blandt andet sin 1. maj tale til at glæde sig over, at landet har fået en ny regering siden sidste 1. maj. - Lokalt drømmer vi også om noget helt andet. Vi drømmer om, at den nuværende borgmester og hans borgerlige flertal bliver historie til næste år, sagde Peter Faarbæk i sin alternative 1. maj tale, som blev delt på Facebook.