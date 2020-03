Ingen børn mødte mandag op til nødpasning på Borgerskolen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

0 børn mødte op til nødpasning

Taastrup - 16. marts 2020 kl. 18:02 Af Kasper Ellesøe

Mandag var første dag, hvor nødberedskabet på skoler og daginstitutioner i Høje-Taastrup Kommune skulle tilbyde nødpasning til børn af forældre, der varetager vigtige samfundsfunktioner i forbindelse med coronavirus-udbruddet i Danmark.

Men på Borgerskolen mødte der ingen børn op i SFO, fortæller skoleleder Lars Bælum Jensen.

- Jeg har stor ros til forældrene for at tage myndighedernes opfordringer meget seriøst, siger Lars Bælum Jensen.

Skolelederen benyttede lejligheden til at kommunikere ud til alle forældrene via AULA.

I beskeden fortalte han, at personalet er sendt hjem, men hvis man skulle få brug for nødpasning den kommende tid og falder ind under kriterierne, kan man kontakte skolen, og så vil personalet blive kaldt på arbejde igen.

- Vi har en plan, og de bliver ringet ind med kort varsel, siger Lars Bælum Jensen.

Han fortæller, at skolens gang fortsætter, og at det personale, der er til stede, har travlt med arbejdet, men at det bliver lavet på en anden måde.

- Vi holder os på hver vores kontorer og holder møder over Skype. Vi havde for eksempel skype-møder blandt ledelsen for at finde løsninger, for det er vores rolle at gå forrest og finde løsninger, siger Lars Bælum Jensen.

Der er nødpasning af børn mellem nul og ni år, hvis forældre på ingen måde har mulighed for at være hjemme

De børn, der er nødt til at blive passet i daginstitutionerne og SFO, er på deres vante institutioner. Modsat ved eksempelvis andre normale lukkedage i ferier og helligdage, samler man ikke børnene ét sted.

- Institutionerne er alle åbne for nødpasning. Vi har valgt ikke at samle børnene, men holde afstand og ikke blande børnene og hinanden, for det ville gå direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, sagde Flemming Ellingsen, der er chef for Institutions- og Skolecentret i Høje-Taastrup Kommune, i sidste uge.

