- Vi har bevist, at vi kan banke smitten ned

Taastrup - 31. maj 2021 kl. 10:43 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Efter i mange måneder - ja, næsten under hele corona-pandemien - at have ligget i toppen af listen over kommuner med mange smittede, så ser det nu langt bedre ud for Høje-Taastrup Kommune.

På gårsdagens liste over officielle smittetal er Høje-Taastrup med en såkaldt testjusteret incidens på 91,55 helt nede på en 36. plads, og det vækker glæde på borgmesterkontoret.

- For lidt over en måned siden var vi mange, der måtte holde vejret. Vi var nemlig meget tæt på en automatisk nedlukning af kommunen. Den »testjusterede incidens« var på 182 - altså meget tæt på grænsen på 200. Få ekstra smittede kunne vælte læsset og lukke hele kommunen ned. Nu er vi et helt andet sted. Smitten er faldet betydeligt. Og grænsen for nedlukning er sat væsentligt op, skriver borgmester Michael Ziegler (K) i en opdatering på Facebook.

Grænsen for automatisk nedlukning blev for nogle uger siden ændret til 250 og er nu igen ændret til 300.

Og det giver anledning til ros fra borgmesteren, der løbende har opfordret borgerne i kommunen til at blive testet og overholde restriktionerne.

- Vi har grund til at give hinanden et anerkendende skulderklap. For alle har en del af æren for, at vi er nået hertil. Som bekendt er det 52.000 menneskers handlinger i dagligdagen, der afgør smitteniveauet i Høje-Taastrup. Vi har nu bevist, at vi kan banke smitten ned. Lad os så også bevise, at vi kan stå sammen om at holde den dernede i resten af pandemien. Vi skal stadig være ansvarlige alle sammen. For smitten kan lynhurtigt stige igen, hvis ikke vi passer på, skriver borgmesteren.

