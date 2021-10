Af plakaten fremgår det, at det kun er de radikales plakat, der er blevet udsat for hærværk. Foto: Ibrahim El-Khatib Foto: Ibrahim El-Khatib

- Skræmmende hvis hærværk er racistisk

Taastrup - 25. oktober 2021 kl. 11:15 Af Daniel Almazan Fonseca Kontakt redaktionen

Ved Ansgarkirken i Hedehusene er plakater af radikale kandidater blevet skændet. Lørdag blev kommunalvalget for alvor skudt i gang, da valgplakaterne skød op på kommunens lygtepæle for at promovere de lokale spidskandidater. Plakater der skal skabe genkendelighed hos borgerne og understøtte demokratiet. Men nu er flere valgplakater fuldstændig ukendelige. Ansigtet på en plakat af den radikale spidskandidat og byrådsmedlem Esat Sentürk er blevet flænset, som var det af en klo, og det samme gælder to af hans radikale medkandidater, Ilknur Kekec Coban og Ibrahim El-Khatib, hvis plakater ligeledes er blevet skændet, så man ikke kan se deres ansigter. Plakaterne hænger på tre lygtepæle ved Ansgarkirken i Hedehusene.

- Jeg er overbevist om, at det er politisk motiveret. På de pæle, hvor vores plakater er blevet ødelagt, har der hængt andre plakater under, som ikke er blevet skændet. Derfor tror jeg heller ikke, at der kan være tale om drengestreger, siger Esat Sentürk.

En skræmmende tanke Han fortæller, at hærværket har skabt bekymring i den radikale gruppe, og han håber ikke, at der er nogen former for racistisk motiv bag, men han tør ikke udelukke det.

- Det ville være skræmmende. Vi ønsker at være en del af den demokratiske process, og vi ønsker gerne dialog med dem, der er politisk uenige med os - også med dem, som har lavet dette hærværk, siger han.

Episoden med hærværket, som har fundet sted i Hedehusene, er endnu ikke politianmeldt, da man lige nu i partiet undersøger, om der er flere plakater, som er blevet ødelagt.

Bøde og fængsel I straffelovens paragraf om hærværk fremgår det blandt andet, at 'den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder', og derfor har politiet flere gange været ude og advare om at vandalisere valgplakater. Det er yderst sjældent at hærværk mod valgplakater straffes med fængsel, men kan det bevises, at det er politisk motiveret, kan fængsel komme i spil.