- Mine værker er fuldendte, når beskueren er nysgerrig

- Jeg bliver inspireret af mine omgivelser, naturen, mennesker, mønstre, kontraster, strukturer og farvevalg som sammensættes til spændende eksperimenterende collagemaleri. Mine foretrukne figurer er mennesket samt træer. Jeg har en umiddelbar ekspressiv tilgang, når jeg maler mine værker og er ret begejstret for det spontane og eksperimenterende i processerne. Mine værker er unika, meget intense, stoflige, lette, grafiske og harmoniske, hvor balancen mellem det rå og feminine kommer til udtryk. Mine værker er for mig fuldendte, når jeg oplever, at beskueren bliver nysgerrig og finder mine mange lag spændende, fortæller Rie Brødsgaard, der er uddannet pædagog og billedkunstlærer.