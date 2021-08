Rukhsana Bibi - kaldet Roxy - er selv vaccineret mod corona op opfordrer alle andre til også at blive det. - Det er ikke så farligt, som man frygter, siger hun. Foto: Josefine Klitgaard

- Jeg var også meget bange for at blive vaccineret i starten

Taastrup - 13. august 2021 kl. 19:52 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Hvis vi skal gå efteråret i møde uden en opblussen i smitten, så er det vigtigt, at så mange som muligt bliver vaccineret.

Sådan lød det for nylig fra borgmester Michael Ziegler, og den udmelding satte gang i tankerne hos Rukhsana Bibi - kaldet Roxy - fra Taastrup. Hun er aktiv i lokalsamfundet og var i 2019 med i tv-programmet Maddysten på DR, ligesom hendes døtre har været med i programmet Muslimske pigers dagbog.

Hendes tanker gik på, hvordan hun kunne medvirke til at få flere til at blive vaccineret, og hun har derfor valgt at fortælle om sine egne erfaringer.

Mange steder er det nemlig tydeligt, at det særligt er i boligområder med mange beboere med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke har taget imod tilbuddet om at blive vaccineret.

Rukhsana Bibi har selv pakistansk baggrund, og hun var også bekymret for at blive vaccineret i begyndelsen, fortæller hun.

- Jeg var også meget bange i starten for at blive vaccineret. Men mine kollegaer og alle andre omkring mig overtalte mig. Jeg er i dag meget glad for, at jeg er blevet vaccineret. Det giver mange fordele såsom, at jeg ikke behøver at blive podet, hver gang jeg skal ud, når jeg skal rejse eller besøge familie og venner, og så er jeg ikke bange for at smitte dem, fortæller hun.

- Jeg føler mig ikke skyldig over, at skoler, gymnasier eller butikker er lukket på grund af mig, for jeg har tjent min 'værnepligt' og er med til at beskytte Danmark, siger hun.

- Vi er heldige

Hun påpeger ligeledes, at der er lande, hvor de er des- perate efter at få en vaccine, men at vi her i Danmark er så velsignede, at vi får den gratis.

Og derfor kommer hun med en stor opfordring:

- Viden er vejen til succes. Læs om corona og bliv vaccineret, det er ikke så farligt, som man frygter. Der vil altid være få tilfælde, hvor det går galt, men samfundet vil ikke overleve og vil lide mega økonomisk nedgang, hvis vi ikke holder sammen og oplyser hinanden om, hvor vigtigt det er at blive vaccineret, siger hun.

Hun opfordrer derfor alle borgere i Høje-Taastrup til at gøre en forskel og oplyse naboer, venner og bekendte, når udkørende vaccinationsteams kommer i nærområdet.

- Fortæl så mange som muligt, at de skal blive vaccineret, og mød til tiden. Tag sammen med dem. Gør en forskel for dit nærområde, din kommune og Danmark, siger Rukhsana Bibi.

Er vaccinerne halal?

Tidligere på årets udgav Sundhedsstyrelsen i samarbejde med danske muslimske organisationer en pjece, der giver svar på nogle af de hyppigste spørgsmål, man som muslim kan have i forhold til vaccination mod Covid-19, herunder vaccinernes indhold. Blandt andet kan man læse, at ingen af de vacciner, der er godkendt i Danmark, indeholder gelatine eller spor af dyr, ligesom der heller ikke er alkohol (ethanol) i hverken Pfizer/BioNTech eller Modernas vacciner.

Pjecen er udgivet på flere forskellige sprog.

- Pjecen er god og brugbar i forhold til, hvilke spørgsmål man kan have til vaccinerne som muslim. I det hele taget giver den nogle fine svar på spørgsmål, som alle kan have, så jeg anbefaler da, at man læser den, siger Ahmet Polat, der er koordinator for Etnisk Ressourceteam på Rigshospitalet.

Pjecen kan findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside, www.sst.dk.