Se billedserie For at være beboer nummer 1000 fik Carsten Schjerning et gavekort på 1000 kroner, som kan bruges til medlemskaber i en valgfri forening. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg havde ikke troet, at det betød noget, men det er altså fedt at have noget nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Jeg havde ikke troet, at det betød noget, men det er altså fedt at have noget nyt

Taastrup - 30. januar 2021 kl. 16:34 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Nummer 39 står der over indgangsdøren i det nye byggeri. I stueetagen til højre bor en far og hans søn. Det er der som sådan ikke noget kuriøst i, men i den lejlighed er det beboer nummer 1000, der er flyttet ind i bydel Nærheden, så man kan godt sige, at en milepæl er nået for den bydel, der bliver udviklet under sloganet »Fremtidens Forstad«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Grønt hjerte på vej til ny bydel 28. januar 2021 kl. 19:47

Formand er ikke i tvivl: Ny bydel bliver en gevinst 27. januar 2021 kl. 13:03

Carsten er beboer nummer 1000: Glæder sig til godt naboskab 27. januar 2021 kl. 12:34