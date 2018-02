Lone Zibrandtsen fortæller, at hun gennem sine samtaler med Camilla finder ud af, at hendes motivation for at føle sig lykkelig og bruge sig selv hensigtsmæssigt - er den menneskelige kontakt. Foto: Allan Nørregaard

- Forfærdelige stoffer pisker rundt i kroppen

Taastrup - 17. februar 2018 kl. 13:42 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag viser målinger, at 12 - til 15 procent af danskerne føler sig stressede.

- I begyndelsen er det svært at definere om det er stress, der er på vej. Nogle af tegnene kan være hovedpine og kvalme. Det er forfærdelige stoffer, der pisker rundt i kroppen, siger Lone Zibrandtsen, som i sit forløb for folk med stress - inddrager mindfulness, som hun har ansat en instruktør til at tage hånd om.

- Det er hamrende godt, når man er stresset. Det kan kun anbefales. Folk bliver stressede i deres hoveder af at tænke og tænke. Det er derfor, at vi har mindfulness til at lære os at være nærværende. Og bare kigge ud af vinduet nogle gange. Det er vores samfund slet ikke til, understreger Lone, der også fortæller, at vi aldrig før har vidst så meget om stress, som vi gør nu. Der har heller aldrig været så meget litteratur på området før.

- Og alligevel stiger kurven af folk, som går ned med stress. Det er derfor, at vi skal gøre noget andet. Det er et fælles ansvar, at vi skal passe på hinanden, siger stresscoachen, som ikke mener, at vi som samfund kan lade ansvaret være op til den enkelte leder - eller organisation - eller for den sags skyld det politiske system. Hun understreger, at vi er nødsaget til at tage ansvar for det selv.

- Det er der, hvor jeg kommer lidt på kant med andre, der ved noget om stress. De mener generelt, at det er et fælles ansvar. Jeg går ind for, at vi skal lære at pålægge os selv ansvaret, for vi kan ikke gøre noget ved, at vi for eksempel har en skidedårlig chef, men vi kan gøre det, at vi kan sige op og finde et andet arbejde, siger Lone alvorligt og tilføjer:

- Betalingen for at være stresset - kan aldrig overstige det at miste et job.

Vi kan ikke tåle stress i længere tid

Lone forklarer, hvordan alle mennesker har hver deres dna.

Hver har sin grundlæggende holdning.

- Vi gør hver vores bedste ud fra forskellige årsager og opvækstvilkår. Der er nødt til at være en forståelse og respekt på arbejdspladserne for, at vi gør tingene forskelligt. Og det er godt, at vi ikke gør det ens. Tænk hvis alle var supportere, så kom vi aldrig i mål, smiler Lone, der gang på gang understreger, hvor godt det er, at vi er forskellige typer.

- Bare italesættelsen af det - er mig virkelig magtpåliggende. At vi bliver bedre til at forstå hinanden. Arbejdsgiverne skal blive bedre til at udnytte de forskellige kompetencer i stedet for at nedgøre dem, understreger hun.

Testen, som Lone sender til de stressramte, omhandler blandt andet en bevidstgørelse af, hvad den enkelte mener - er en god dag for dem. Hvor er det, at man mærker glæden? Er det, når man leger med sine børn - eller sin hund, spiller tennis - eller har en veninde på besøg.

- Hvis man finder ud af, hvad der gør én glad - så får man tilført energi, hvilket er en helbredende faktor, når man er stresset. Man vil automatisk kunne løse tingene lettere. Man får typisk tunnelsyn, når man er stresset. Og når man finder nogle metoder, der hjælper én, vil ens udsyn blive åbnet, og man vil kunne se livet som en løsning, hvor man giver sig selv muligheden for at slappe af. Og blive bedre til at sige nej.

Lone forklarer, at hvis man for eksempel er overvejende 'supporter', hvilket betyder, at man blandt andet er følsom, harmonisøgende og fællesskabsøgende og ens arbejdsopgave primært henvender sig til en 'analytiker', som er systematisk, rationel og kritisk, vil 'supporteren' bruge ekstremt meget energi og ressourcer, fordi ens adfærd vil være mere tillært end naturligt.

- Hvis folk blev mere bevidste omkring, hvor deres styrke ligger, ville en omstrukturering, hvor man i 70 - 80 procent af tiden lavede noget, der gav én energi - resultere i, at vi som medarbejdere ville blive en større ressource på arbejdspladsen. Og ikke bruge os selv op. Hele samfundet ville få gavn af det, da folk også ville have mere positiv energi ved siden af deres job.

