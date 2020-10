Se billedserie Kan man opleve noget mere spændende end at sidde bag rattet i en politibil, når man er en lillebitte gut? Foto: Kenn Thomsen

- Det nytter at sikre sit hjem

Taastrup - 31. oktober 2020 kl. 06:12 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Det vakte opsigt, da Vestegnens Politi torsdag eftermiddag parkerede en mobilstation på p-pladsen bag Fakta sammen med et par patruljevogne.

Det var politifolk fra lokalpolitiet og gruppen, der efterforsker indbrud, som var taget til Hedehusene og formålet var at komme i kontakt med borgere og få en snak om indbrud og forebyggelse. Og en del borgere benyttede sig af lejligheden til at få en snak om, hvordan man bedst sikrer sin bolig. Men der var også stor interesse for at se en politibil indefra, især hos de helt små hedehusborgere. Der var dog en særlig grund til, at politiet brugte fire timer netop her.

- Vi er taget til Hedehusene, fordi det er et af de steder i kredsen, hvor antallet af indbrud er steget i den seneste tid, sagde Henrik Skov, politikommissær i lokalpolitiet i Høje-Taastrup og Albertslund.

- Vi vil gerne fortælle folk om, at det nytter at sikre sit hjem og fortælle om, hvordan man gør det bedst muligt. Vi vil også gerne høre, hvis nogen kender til mistænkelige forhold, sagde han.

Med sig havde politiet brochurer og pjecer om indbrudsforebyggelse og interesserede kunne få sig et gratis tænd-sluk-ur.

Genbesøger indbruds-ofre Indbrudsgruppen hos Vestegnens Politi har fornylig fået tildelt flere ressourcer og et nyt tiltag er tilbuddet om genbesøg hos borgere, der har haft mere end et indbrud indenfor en periode på 12 måneder.

- Vi har i den seneste periode haft 74 tilfælde af gentagne indbrud i politikredsen og beboerne har fået tilbud om et besøg af os. 53 har takket ja. Når vi kommer ud til folk, giver vi deres hjem et sikkerhedstjek for at se, om der er nogle oplagte årsager til, at netop de har haft indbrud flere gange. Vi ser på, om der er en høj hæk eller et plankeværk og om der er fornuftigt lys som for eksempel sensorlys, der får tyven til at føle sig udsat. Vores udgangspunkt er, at det vi foreslår folk at gøre, ikke må være for omkostningstungt, forklarede Henrik Skov.

En god måde at sikre sit hjem på er også at have nabohjælp.

- Hvis man er væk nogle dage, kan man spørge naboen, om han vil smide et par poser i affaldsbeholderen og parkere sin bil i indkørslen, mens man er væk. Der findes også en App, der hedder Nabohjælp, som gør det muligt at lave aftaler med sit netværk af naboer og den anbefaler vi også, sagde Henrik Skov.

Cyklende betjente Udover mobilstationen og patruljevognene var der også et par cyklende betjente, man kunne hilse på. De havde forinden cyklet rundt på villaveje i Hedehusene for at gøre opmærksom på politiets tilstedeværelse i området.

- Det er en god måde at komme i snak med folk på. Når man er på cykel, er man lettere at kontakte, end hvis man kører i en patruljevogn, sagde Henrik Skov.

Politiets råd til bedre indbrudssikring: - Klip hækken, så huset kan ses fra vejen og brug gerne sensorlys eller tænd-sluk-ur, når du ikke er hjemme.

- Tjek vinduerne. Hvis de har udvendige glaslister, som kun sidder fast med små søm, kan man afmontere glaslisterne og lime ruden fast med monteringslim og skrue dem fast med envejsskruer. Det vigtigste er, at vinduerne ikke let kan brækkes op og tages ud.

- Det er en god ide at sørge for, at hoveddøre, terrassedøre og kælderdøre ikke har indvendig vrider, men skal låses op med nøgle. Det handler om at gøre det svært for tyven at komme ud af døren med tyvekosterne.

- Der findes forskellige beslag til vinduer og døre, som gør det svært for tyven at bryde ind. De kan købes til en billig penge i byggemarkedet. Tag et billede af vindue eller dør og vis det til en medarbejder i byggemarkedet, så du får købt den rigtige type.

- Nabohjælp er vigtigt. Sørg for at have en aftale med en nabo om, at I holder øje med hinandens hjem, når I er væk. Brug gerne App'en Nabohjælp.

- Ring til 114, hvis man ser noget mistænkeligt og til 112 hvis man har brug for akut at komme i kontakt med politiet. Man skal ikke selv antaste indbrudstyve.

