Willi og Dann køber kaserne - her er mange muligheder

Sydsjællands-tidende - 26. oktober 2020 kl. 16:02 Af Michael Thønnings

To lokale erhvervsfolk har slået sig sammen og har købt Stensved kaserne, der skal udvikles til en lille erhvervsklynge. Efter henved et års tid og en frafaldet køber, er Stensved Kaserne blevet solgt - endda til et par lokale erhvervsfolk - der har kastet sig ud i et fælles projekt, der skal skabe bedre muligheder for virksomheder og liberalt erhverv ude omkring afkørsel 41 og Stensved.

- Vi tænkte ikke så længe over det. Willi var forbi her i september og vi blev enige om at give et bud. De (Freja ejendomme, red) tænkte over det i en 14 dages tid, og så fik den, siger Dann Nielsen, der sammen med Willi Becke har stiftet selskabet "Nielsen og Becke" og har slået halv skade om kaserne-købet.

- Vi ejer halvdelen hver og er lige om, påpeger Willi Becke, der i det daglige driver sin malervirksomhed, mens Dann Nielsen har Røstofte Maskiner.

At beslutningen blev truffet hurtigt, lægger de dog ikke skjul på. De to investorer havde således ikke engang været ude at besigtige kasernen, inden de købte den. De fik først kigget nærmere på det hele, efter de overtog den til den 1. oktober.

- Men jeg har tidligere været herude, hvor vi har stået for malerarbejde, så jeg kendte godt ejendommen, påpeger Wili Becke, der dog gør klart, at det er nogen år siden.

- Men det er en god ejendom. Det ligner måske træbarakker udefra, men det er murede bygninger. De er fuldt isolerede i både vægge og tag, påpeger Dann Nielsen, mens de viser rundt på deres nye matrikel med cirke 4.300 kvadratmeter bygningen og omkring 16.500 kvadratmeter grund.

- Det er faktisk en større ejendom, end man lige går og tror og standen er rigtig god, påpeger han.

- Det er jo også det gode ved at købe af staten. De har sørget for, at der var opsyn, og at ejendommen er blevet passet, understreger Willi Becke, der fortæller at det ene bygningskompleks er fra halvtredserne, mens den nyeste del er fra 2002, og indeholder masser af store, gode rum, der blandt andet kan bruge til lager og opbevaring - og der er endda handicapvenlige indgange og elevator.

I den bagerste del er der desuden 45 værelser med eget bad, ligesom der er et enormt industrikøkken, men store køle- og frostrum.

- Og så er der - måske 25 - pengeskabe, siger Dann Nielsen, der viser ind i den nye del, hvor man også har et supersikkert rum, med tykke mure af stål, hvor man kan se, at der har været depot for blandt andet skydevåben.

- Men mulighederne er rigtig mange herude, fortæller Willi Becke.

De to erhvervsfolk har da også flere planer og idéer for den gamle kaserne. Meningen er nemlig, at de vil åbne op for andre virksomheder - liberalt erhverv eller lignende - der har brug for at leje lokaler og kontorer til deres virksomheder. De har dog ikke planer om at flytte deres egne virksomheder derud - de bliver liggende hvor de er. De vil dog gerne give andre muligheden.

- Det kan være liberalt erhverv, showroom, café - måske catering og mad ud af huset, festlokaler, kælderopbevaring. Det kan være alt, lyder det fra Dann Nielsen.

De to kaserne-ejere er således åbne for lidt af hvert - måske kunne man endda drive et hotel - med de mange værelser og det store køkken, men idéen om at bruge det til konferenceafholdelse eller lignende, ligger også lige for.

Der er således indrettet store rum, hvor der kan holdes møder og oplæg - ud over de mange kontorer, der kan deles op med egne indgange, rum og lignende.

- Vi har ikke fundet nogen lejere endnu. Men det tror jeg nu nok vi skal, siger Willi Becke, der påpeger at de først går i gang med at lave større ændringer indvendigt, når der er brug for det.

- Det bliver noget vi aftaler med lejerne - altså hvis der skal flyttes en væg, eller ændres på noget, siger han og understreger at de i den kommende tid og hen imod foråret kommer til at gøre noget ved det udvendige.

- De skal mest bare gøres rent indvendigt og så skal det udvendige fikses op. Her skal males i nogle nye og friske farver, så det er pænt og ordentligt, siger malermesteren, der - som makkeren spøgefuldt bemærker - har givet sig selv masser af arbejde i den kommende tid.

Tæt på Noget særligt er dog placeringen. Lige på den anden side af hegnet ligger det store kommunale udviklings- og erhvervsprojekt "Afkørsel 41", hvor der i øjeblikket bygges på livet løs. Derfor ser de begge det som en oplagt mulighed, at lave noget samspil mellem erhvervsområdet og den kommende erhvervsklynge på kasernen - måske ligefrem en vej imellem de to.

- Vi tænker, at det kan blive super attraktivt at ligge her - lige ved afkørsel 41-området og motorvejsafkørslen. Og så er det en god mulighed for dem, der vil leje noget i stedet for at bygge selv, siger Dann Nielsen.

Således fortæller de, at selvom det måske er billigt at købe en grund på afkørsel 41, så kræver det noget at bygge, og det vil alt andet lige være langt billigere at leje plads til sin virksomhed hos dem på kasernen.

- Førsteprioritet er at få private virksomheder hertil, men vi er åbne for det meste, siger Dann Nielsen.

Før det hele kan udfolde sig skal der dog forventeligt laves en ny lokalplan, men makkerparret forventer at de kan få et godt samarbejde i stand med kommunen.

- Jeg tror at alle er interesserede i, at der sker noget her i området - og i kommunen i det hele taget, så vi får trukket nogle virksomheder hertil, siger Dann Nielsen, der påpeger, at der er et stykke vej endnu, hvis Vordingborg skal op og sammenligne sig med Gentofte eller København, når det kommer til erhvervsliv samt lejemåls attraktivitet og pris.

- Men vi kender jo vores udgangspunkt, tilføjer han.

Kasernen har været udlejet til italienske broarbejdere, men står i dag helt tom. Den blev officielt sat til salg for et års tid siden til omkring 12 miliioner og var senest udbudt til 7,5 millioner, men i følge Willi Becke, er deres forventede budget for hele projektet med Stensved Kaserne på cirka 10 millioner kroner.

- Vi må se om det viser sig at være en god investering, men her er i hvert fald gode muligheder, siger Willi Becke.

Hvis man er interesseret i at leje sig ind på den tidligere kaserne, er man velkommen til at henvende sig til enten Willi Becke i malervirksomheden eller til Dann Nielsen hos Røstofte maskiner.