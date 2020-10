Se billedserie Der er arbejdes her, der og allevegne, men det betyder til gengæld, at folk på Ore snart har lynhurtigt internet. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Vordingborg Net bringer bredbånd til Ore Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vordingborg Net bringer bredbånd til Ore

Sydsjællands-tidende - 29. oktober 2020 kl. 16:05 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Lynhurtigt internet gennem 2,6 kilometer kabler sniger sig nu ud langs Vordingborg-bydelen Ore. De er allerede gået i gang med at lægge de 2,6 kilometer kabler, der skal bringe lynhurtigt internet og kabeltv ud til alle beboere på Ore i Vordingborg, der ellers flere steder har haft begrænsede net-muligheder.

- Det har jo været undervejs i ti år, hvor vi har prøvet at finde en løsning og søgt bredbåndpuljen, men det har ikke kunnet lykkes, fortæller Piero Verdiani, der er en del af en fire mand stor arbejdsgruppe af folk fra Ore, der har forsøgt at skaffe bredbånd til området.

Og løsningen kommer fra en - måske - lidt uventet kant. Det er nemlig den lokale antenne- og netforening - Vordingborg Net, der med deres samarbejdspartner hos Dansk Kabel Tv, har sørget for at bydelen nu bliver koblet på.

- Vi talte om det for nogle år siden, men der var ikke så mange der var interesserede. Det er en stor investering, siger formand for Vordingborg Net, Henrik Clausen.

- Men der er sket noget de seneste år, så de er allerede i fuld gang derude, tilføjer han.

Henrik Clausen understreger at der er tale om en pæn stor investering - i udgangspunktet omkring 1,2 millioner kroner eksklusiv moms - men man har lavet en ordning, så borgerne på Ore skal betale det samme for tilslutning, som hvis de havde fået tilskud fra den såkaldte bredbåndspulje.

Således fortæller bredbåndsgruppen fra Ore, at de netop i flere omgange har forsøgt at søge den statslige bredbåndpulje, men der har været - og er - så mange om buddet, at det ikke har kunnet lykkes at få tilskuddet. Glæden over, at den lokale netforening er trådt til, er derfor ekstra stor på Ore.

I følge Piero Verdiani er det umiddelbart omkring 90 ud af omkring 140 hustande på Ore, der har skrevet under på og sagt ja til at blive tilsluttet bredbåndet og man har lavet aftalen, så kablet føres helt ud til enden af Orevej - ud ved den sidste del af området, hvor der også er mange sommerhuse, der nu får glæde at nettet.

De store ruller med kabler er allerde kørt ud

på Ore og forventningen er at der er rullet 2,6

kilometer ud af slagsen, når projektet er færdigt.

Foto: Michael Thønnings



God mulighed Fra Vordingborg Nets side ser man det som en god mulighed og understreger at de jo netop er en andelsejet forening - non-profit - der dog gerne skal tilføre flere abonnenter, og det kommer der således nu.

Selve netforbindelsen kommer i øvrigt til at være op til 1000 megabit - og meget mere end de fleste har brug for.

- De fleste hustande har jo ikke brug for meget mere end 70-80 megabit, så det er lidt som at lave en sekssporet motorvej, hvor man kun bruger den inderste bane, siger Henrik Clausen, der dog påpeger, at der er mulighed for at fælge den pakke, der nu passer til en - og de nye bredbåndsopkoblede husstande kan både vælge net og tv-pakker.

- Og de vil også kunne nøjes med at vælge bredbånd, hvis det er. Det vil man måske gøre i et sommerhus. Men det er også så smart lavet, at hvis man har en tv-pakke derhjemme, så kan man "tage den med" og koble sig på ude i sommerhuset, fortæller han.

Foto: Michael Thønnings



Alt er dækket Med den nye kabelføring på Ore, så vi hele området været dækket og det gælder også umiddelbart Vordingborg Nets samlede opland, hvor de fleste således har mulighed for at koble sig på nettets pakker.

Der kan dog være nogen, der ligger lidt udenfor områderne, men der er man velkommen til at kontakte Vordingborg Net og høre om muligheden for at blive koblet på. Det gælder i øvrigt også de husstande på Ore, der endnu ikke har sagt ja til at få kabler ind,

- De skal jo nok være hurtige, hvis de skal på, når de nu er i gang med at lægge dem. Man kan dog komme på senere, men så bliver det nok til en anden pris, siger formanden.

Vordingborg Net har i øvrigt besøg af Yousee-folkene til et pop-up-møde nu igen på torsdag den 29.oktober, hvor de vil komme i en bus - på grund af corona-restriktioner - hvor man kan stille spørgsmål og høre nærmere om mulighederne med kabeltv og bredbånd generelt. Det foregår på parkeringspladsen ved Københavnsvej 6 fra klokken 14 til 18.