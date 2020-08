Virkelig god gang i handelen

Omvendt lægger han ikke skjul på, at det har været hårdt for butiksindehaverne at skulle holde åbent så mange weekender i træk.

- Det er hårdt især i de butikker, hvor ejeren selv står tre uger i streg. Jeg tror, de synes, det bliver godt, at det stopper, lyder det fra formanden, der spændt ser frem mod august måned. Her er det nemlig ofte de udenlandske - og især de tyske - cykelturister, der har stået for omsætningen i købstadens butikker, men med den nuværende seksdagesregl, der betyder, at udlændinge skal have seks bookninger for at få lov at rejse hertil, tvivler Rasmus Evind på, at turismen bliver lige så stor, som den plejer.