Finn Nielsen og Tina Hansen frygter påvirkningen fra kæmpevindmøllers lavfrekente støj. Derfor kæmper de imod planerne om kæmpevindmøller ved vennerslund på Falster. Foto: Mille Holst

Vindmøller skaber frygt ved Vennerslund

Sydsjællands-tidende - 15. august 2020

På Vestfalster kæmper nogle beboere mod planer om kæmpevindmøller på land. De frygter at den lavfrekvente støj fra møllerne vil ødelægge deres helbred. Flere politikere synes tvivlen bør komme borgerne til gode, men det ser ud til at der er et politisk flertal for opsætningen af møllerne.

Vennerslund gods på Falster har ansøgt om at opstille seks store vindmøller nær Sydmotorvejen. Tanken er, at møllerne på den ene side skal være med til at nedbringe Guldborgsund kommunes CO2 udledning og på den anden side skal sikre Vennerslund grøn energi, så godset kan erstatte sine landbrugsmaskiner med eldrevne maskiner.

Planen er, at der skal etableres en naturpark ved Skiden Vig, som borgere og turister kan besøge og få viden om af grøn energi og livet i nærheden. I parken kommer foruden de seks vindmøller desuden et 52 hektar stort solcelleanlæg. Vennerslund Energi- og Naturpark er en del af et nationalt forskningsprojekt om hybride energiløsninger i samarbejde med DTU (Danmarks Tekniske Universitet), og parken skal kunne producere strøm svarende til 35.000 husstandes forbrug.

Men planerne skaber frygt blandt beboerne i området, der især frygter påvirkningen fra vindmøllernes lavfrekvente støj.

- Støjen kan give blodpropper og hjertekarsygdomme, mener Tina Hansen, der bliver en af de nærmeste naboer til møllerne.

Frygter lavfrekvent støj - Det er ikke den lyd, jeg kan høre, jeg er bange for; det er den lyd, jeg ikke kan høre, jeg er bange for, siger Finn Nielsen, der bor i området, hvor Vennerslund har planer om at stille de 150 meter høje vindmøller op.

Også Tina Hansen er bekymret. Hun bor 1.200 meter fra det sted, hvor den ene af møllerne skal stilles op.

- Men jeg vil ikke bo der, siger hun og fortæller, at hun har spurgt kommunen, om ikke den vil ekspropriere hendes hus.

- Men jeg har ikke hørt fra dem.

For Tina er det også den lavfrekvente støj, der gør hende bange. Hun fortæller om en undersøgelse foretaget af den svenske professor Kerstin Persson Waye, der viser, at støjen fra vindmøller påvirker folks søvn. Hun har også fulgt med i problemerne med vindmøller i Lammefjorden, hvor beboere i området fortæller om både psykiske og fysiske symptomer, som de mener er forårsaget af vindmøllernes lavfrekvente støj. Desuden hæfter Tina Hansen sig ved den måde, man måler støjen fra vindmøller på.

- Problemet er, at de ikke har undersøgt lavfrekvent støj på de store møller. Det er standardmøller, man måler på, siger hun.

Både Tina Hansen og Finn Nielsen har adskillige artikler om den lavfrekvente støj fra vindmøller og deres påvirkning af mennesker, og de står uforstående overfor at man som kommune overvejer at give tilladelse til at opstille kæmpevindmøller på land, når der er så stor usikkerhed med hensyn til, hvilken negativ effekt møllerne kan have på helbredet for dem, der bor tættest på.

- Hvorfor skal det være så store møller. Hvorfor kan man ikke stille lidt mindre møller op, spørger Tina Hansen, der ligesom Finn Nielsen er med i aktionsgruppen Stop kæmpevindmøller ved Vennerslund og gruppen har i skrivende stund indsamlet op mod 700 underskrifter imod opsætningen af møllerne.

Politiker vil bruge havet Planerne om opstilling af vindmøller på 149,5 meter på landjorden vækker heller ikke begejstring i Socialdemokratiet i Guldborgsund byråd.

- Problemet er den dominans, de skaber i landskabet, og så er der diskussionen med støj og lys, siger Ole Bonné Sørensen (S) til Sydsjællands Tidende.

- Vi har rigtig mange eksperter, der udtaler sig om vindmøller både den ene og den anden vej, fortsætter han og har som lægmand svært ved at gennemskue, hvem der har ret. Derfor er han tilhænger af at lade tvivlen komme borgerne til gode.

- Nu har vi mulighed for at sætte vindmøller op i parker på havet, så skal vi gøre det, hvor de ikke generer mennesker og dyr mindst mulig.

Imidlertid råder de danske kommuner ikke over havet; det er statens. Derfor er det også kun staten, der kan sætte vindmøller op på havet. Men for Ole Bonné handler det overordnet om at nedbringe udledningen af CO2 bedst muligt, og så er det underordnet om det er kommuner eller stat, der gør det.

- Naturen fører jo ikke regnskab med om det er kommunen eller staten, siger han og vil hellere at Guldborgsund Kommune koncentrerer sig om at opstille solcelleanlæg fremfor vindmøller.

- Det er trist for mennesker, at de skal martres, når det kan gøres anderledes, slutter han.

Vindmølleplan i høring Blandt byrådsmedlemmerne er der i øjeblikket flertal for at godkende planen om vindmøller og solcelleanlæg ved Vennerslund, men det er et knebent flertal. I følge Ole Bonné er det kun en enkelt eller to stemmer, der gør forskellen.

Planen om Vennerslund Energi- og naturpark er i høring frem til 26. august. Høringssvar kan sendes via linket: https://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/3175

Selve kommuneplantillægget kan ses på https://www.guldborgsund.dk/da/Nyt/2020/jun/HOE_vennerslund_energipark.aspx

Vi ville gerne have haft en kommentar fra borgmester John Brædder, men det er ikke lykkedes i skrivende stund.