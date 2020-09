Der er et lille sømose-område bagerst på Kirkeengen, men flere politikere ser gerne, at man kan spejle sig i vand på hele området og håber der bliver lavet voldgrav. Foto: Michael Thønnings

Vil sikre voldgrav på Kirkeengen

Sydsjællands-tidende - 02. september 2020 kl. 16:00 Af Michael thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ser ud til at Kirkeskoven og Kirkeengen bliver fredet - men man kan stadig lave voldgrav. Sagen om at frede Kirkeskoven og Kirkeengen midt i Vordingborg har længe været på tegnebrættet og i onsdags kunne kommunalbestyrelsen endelig sende sagen videre til Fredningsnævnet, der kan sørge for at den særlige bynære natur bevares for eftertiden.

Grunden til at sagen har trukket ud, er blandt andet et politisk ønske om at omdanne Kirkeengen til kunstig voldgrav, ligesom man gjorde ved ruinterrænnet, og både SF, Anders Andersen (S) og Thorbjørn Kolbo (S) gjorde klart, at det er et stort ønske fra deres side. Anders Andersen havde endda en argumentationsrække, hvor klimaet var et tungtvejende argument.

- Kirkeengen er faktisk registreret som mose og der sker en forrådnelse som fører til CO2-udledning. Den stopper, hvis man putter vand i, lød argumentet i forhold til ønsket om "vandspejl", som han gerne så markeret i hele området fra Kirkeengen over Åges grav, området bag Ældersagen lokaler og helt frem til området bag avisens tidligere bygning, hvor man stadig kan ane, at her har været en gammel vold.

- Det er en unik mulighed vi bør gribe, lød det efterfølgende fra Thorbjørn Kolbo, mens de alle kunne konstatere, at fredningen ikke forhindrer oversvømmelses-ønsket, omend den betyder, at man ikke må lede vejvand ned på engen og bruge den som klimasikring - noget der dog allerede delvist sker, fra den lille stikvej bag kirken, hvor vandet ellers vil blive ledt ned i en række parcelhushaver - hvilket heller ikke er lovligt.

I følge den kommunale naturforvaltning er Kirkeengen et vigtigt levested for en række dyrearter - blandt andet sjældne frøer - og de har tidligere påpeget, at en del af det formentlig vil gå tabt, hvis man oversvømmer engen og laver den om til voldgrav, men under alle omstændigheder nærmer vi os en fredning af området.