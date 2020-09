Se billedserie Steen Werning klapper i hænderne for at skræmme stæreflokkene væk fra sine vindruer. Bagefter fjerner han de nye grønne druer, der er skudt frem siden han sidst var i vinmarken. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Viemoses vinbonde vinder GULD Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viemoses vinbonde vinder GULD

Sydsjællands-tidende - 17. september 2020 kl. 20:05 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Viemose bliver noget af Danmarks bedste vin lavet. Vinbonden Steen Werning er netop blevet kåret som årets vindbonde, og på lørdag holder han åben vinmark, hvor alle nysgerrige er velkomne til at kigge forbi. Det skorter ikke på diplomer og medaljer hos den danske vinbonde Steen Werning Hansen, der netop er kåret som Årets Vinbonde i Danmark for sin Kristianshøj Rosé anno 2019.

Han plantede de første vinstokke i 2000, lavede sin første vin i 2005, men er først efter 2009 blevet helt tilfreds med sine vine, der består af både hvid- og rødvin, rosé og to dessertvine.

- Vinstokke er som en mand: Når de er tyve år er de friske og fyrrige, og når de er i 60'erne kommer der meget mere substans og fylde, siger Steen Werning med et skælmsk smil og vil ikke hænges op på eventuelle associationer. Vinstokkenes alder er dog ikke det eneste, der afgør, om en vin bliver god. Det handler også om lagring, tålmodighed og erfaring.

- Det at lave vin er en lang proces, og der må ikke gå noget galt i processen, fortæller Steen Werning og oplyser at både hvidvin og rosé laves på et år, mens rødvin tager to år. Man skal hele tiden holde øje, smage, dufte; er der noget galt eller kan man tage det i opløbet.

- Men man starter med at lave vin i marken. Man skal have en god sund plante, siger Steen Werning og fortæller, at man i Danmark skal sikre så højt et sukkerindhold som muligt - for at kompensere for den lidt svagere sol.

- I Bourgogne havde de i år det modsatte problem. Det har været for varmt, så de høster tidligere for at bevare syren.

Steen Werning har også selv gennem ti år haft en vingård ved Drôme-floden i Frankrig - nærmere bestemt i Clairette de Die. Nu er tiden imidlertid kommet til udelukkende at koncentrere sig om de danske vinmarker, og i fredags gik den sidste aftale på plads, og det franske eventyr er slut for Steen Werning, der i første omgang blev vinbonde ved næsten et tilfælde.

- Det startede med at min ældste søn havde en vinklub. En dag sagde jeg til ham: Hvorfor laver vi ikke en vinmark hernede?, fortæller Steen Werning. Som sagt så gjort og vinklubbens medlemmer gik i gang med at plante vinstokke i Viemose. Med tiden faldt medlemmerne dog fra; der var ikke tid til at passe markerne.

- Travle byboere har jo en timemanager, men den kan man jo ikke dyrke landbrug efter. Her handler det om rettidig omhu, fortæller Steen Werning, der derfor overtog marken.

- Nu gør jeg det hele selv - næsten alt. Min kone støtter og smører frokost, siger vinbonden, der tidligere havde 320 hektar landbrugsjord med planteavl. Da han afviklede det, købte han i stedet vingården i Frankrig på 25 hektar.

- Det har været sjovt; det har været meget spændende, siger han om sine godt ti år som fransk vinbonde, men glæder sig i dag over at "nøjes" med arealerne på Sydsjælland.

- Det at drive landbrug 1.500 kilometer væk kræver tillid og man skal være klar til at rykke og tage af sted, fortæller Steen Werning, der synes, han efterhånden er blevet for gammel til det.

Steen Werning er netop blevet kåret som Årets

vinbonde for sin Kristianshøj rosé 2019. Diplomer

og vin står nu fremme i butikken på Viemosegade.

Foto: Mille Holst



Grappa samarbejde Danmark har omkring 70 kommercielle vinbønder, og Steen Werning har sin egen lille butik på gården Kristianshøj i Viemose, hvorfra han sælger sine egne produkter. Her er ingen faste åbningstider, men man kan altid ringe i forvejen. Vinene sælges desuden lokalt via menu i Præstø, Superbrugsen i Lendemarke og Vordingborg Vinhandel og desuden aftager en række restauranter de lokale vine - herunder Restaurant Frederiksminde og Holberggaard.

Som noget nyt har Steen Werning indledt et samarbejde med Oremandsgaard om at lave en lokal Marc - svarende til en grappa.

- Den bliver lavet på al affalden: Drueskaller, kviste og så videre, som destillerer, fortæller Steen Werning, der regner med at have en drikbar grappa klar om cirka to år.

Arbejdet med at fjerne nye druer er konstant

henover sommeren. Foto: Mille Holst



Priser på priser... Steen Werning anbefaler ikke, at man drikker hans første vin fra 2005, men de seneste ti år har hans vine været blandt de bedste i landet, hvilket vægge og hylder i hans butik også vidner om, hvor i alt 15 diplomer og adskillige pokaler pryder. Sidste år fik hans prisen som årets bedste hedvin.

- Jeg har lavet den samme vin igen i år - og den smager fuldstændig ligesådan, siger Steen Werning, der dog ikke sendte den ind til bedømmelse i år.

I alt har Steen Wewrning 0,2 hektar med vinstokke, og han har været glad for vejret og temperaturen i august måned.

- Nu håber vi på en varm september, siger han. Druerne er nemlig ikke klar til at blive plukket endnu - de skal have en månedstid mere på stokkene for at blive søde.

Åben vinmark Lørdag 19. september er der åben vinmark hos mange af landets vinbønder - herunder hos Steen Werning og Kristianshøjgaard på Viemosegade 2. I tidsrummet 11-15 er man velkommen til at besøge både butikken og se vinstokkene på marken og Steen Werning fortæller gerne om arbejdet som vinbonde.

Hvilke andre vingårde, der holder åbent på lørdag til Dansk Vindag, kan ses på vinavl.dk.