Jesper Mortensens hustru har boet både på Præstø Multicenter og på Skovbo i Langebæk. Her oplevede hun himmelvid forskel i den mad, der blev serveret - men også i bemandingen af personale. Parrets oplevelse er, at der på Skovbo simpelthen ikke er overskud til at servere den mad, beboerne reelt har betalt for, mens maden i Præstø er helt perfekt. Arkivfoto: J.C. Borre Larsen.

Vidt forskellige MADOPLEVELSER

Sydsjællands-tidende - 08. november 2020 kl. 09:02 Af Mille holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Selvom prisen er den samme, er der stor forskel på, hvilken mad beboerne bliver tilbudt på de enkelte plejecentre. En borger mener, det bunder i, hvor meget personale, der er på de enkelte afdelinger: På Præstø Multicenter er bemandingen god - det samme er maden; på Skovbo er det lige modsat, lyder kritikken. Jesper Mortensens hustru har ad flere omgange i år boet på et par af Vordingborg kommunes plejecentre i forbindelse med genoptræningsforløb. Han fortæller til Sydsjællands Tidende, at der er stor forskel på den mad, beboerne får serveret på henholdsvis Præstø multicenter og Skovbo i Langebæk, som er de to steder, hustruen boede.

- Der er himmelvid forskel på den mad, der bliver serveret på den ene og på den anden afdeling, lyder det fra Jesper Mortensen, der fortæller, at hans hustru først boede 2x3 måneder på Præstø multicenter og siden syv måneder på Skovbo, og begge steder fik hustruen helt normal mad, altså ingen skånekost eller lignende.

Bedre mad i Præstø Modsat de tidligere klager over maden på Vordingborg kommunes plejecentre, er det frokosten, Jesper Mortensens hustru har anker til. Ikke på Præstø multicenter, for her var frokosten god, men på Skovbo var den trist - på trods af at det er den samme mad, der leveres fra storkøkkenet i Vintersbølle. Ifølge Jesper Mortensen skyldes forskellen i den mad, der serveres, at der er stor forskel på, hvor meget personale, der er, de enkelte steder. Det var hans og hustruens oplevelse, at der var meget mere personale i Præstø end i Langebæk.

- I Præstø er det et flot frokostbord. Det har kun været positivt at opleve, fortæller Jesper Mortensen.

- På multicentret var der almindelig kost; ingen skulle have blød kost. Der var meget at vælge imellem og der var altid sild og tit lune retter. Frokosten på Skovbo var problematisk. Der var stor forskel på det, man fik i cafeteriet og det, der blev kørt ned i rehabiliteringsafdelingen, fortsætter Jesper Mortensen.

- De beboere, der spiser almindelig kost, de skulle jo have det samme, som de kan få i cafeteriet, men det fik de ikke. Nogen dage var der kun to stykker pålæg at vælge imellem udover æg og leverpostej. Der var ALTID æg og leverpostej. Min hustru bad om at der også blev leveret lidt grønt til; det var næsten altid tomat og agurk. Det bliver trættende i længden.

Det er Jespers og hans hustrus opfattelse, at den sparsomme mad på Skovbo ganske enkelt skyldtes, at personalet i køkkenet var presset eller ikke ville sende det samme over som i cafeteriet.

- Når man er på en afdeling, hvor der er mange, der er småtspisende og skal have skånekost, så orker man ikke at rette an med pålæg til de få, der skal have det, siger Jesper.

Ind imellem blev Jespers hustru også tilbudt råkost som variation, og det glædede hende.

- Men hun nåede kun at få det seks-syv gange i de syv måneder, hun var der, siger Jesper og mener i øvrigt kun, det lykkedes, når personalet specifikt bad køkkenet om det.

- På trods af at personalet har sagt, at der må gøres noget, sker der ikke en skid.

Må selv købe sit pålæg Da Jespers hustru godt kan lide sild og gerne vil have det hver dag til frokost, købte Jesper et glas sild, som hun kunne have stående i sit eget køleskab. Det tog hun så med, når der var frokost.

- Det måtte de gerne. Men vi betaler jo rigeligt for maden i forvejen, siger Jesper, der synes det er helt urimeligt, at man, når man får fuld forplejning, føler sig nødsaget til at gå ud og købe anden mad til køleskabet.

Jesper Mortensen fortæller, at hans hustru, efter gentagne gange at have udtalt utilfredshed med frokosten på Skovbo, blev tilbudt at gå ned i cafeteriet og spise.

- Og det var sådan set fint nok, men en del af hendes genoptræning var netop at hun selv skulle smøre sin mad, siger han, og trods corona er det en praksis, man er fortsat med, fordi det er en vigtig del af træningen.

Lavede mad sammen De sidste tre uger Jespers hustru var på Skovbo gik ergoterapeuter, fysioterapeuter og plejepersonale sammen om at lave et måltid mad sammen med beboerne. De var alle med; de skrællede æbler til æblekage og der blev lavet flæskesteg med brune kartofler og sovs.

- Det var virkelig lækker mad og det gav en god stemning, fortæller Jesper.

Bange for at stå frem I dag bor Jesper Mortensen og hans hustru ikke længere i Vordingborg kommune. Det er ikke et bevidst fravalg, men et spørgsmål om, at den rigtige bolig til parret bare lå et andet sted. Selvom hustruen således efter al sandsynlighed ikke længere vil komme i forbindelse med plejecentrene i Vordingborg kommune, ønsker hun ikke at udtale sig direkte til avisen endsige have sit navn nævnt, men hun er tilstede under hele interviewet med sin mand.



- Jeg vil gerne bakke de der ældre damer op, for der er noget galt, siger hun til avisen. Netop glæden ved helt frisklavet mad er det, både pårørende og beboere på Vordingborg kommunes plejecentre alle fortæller om, når Sydsjællands Tidende møder dem. Når de skal fortælle om en særlig god oplevelse en dag, så er det, der bliver nævnt, dengang, hvor der blev lavet mad fra bunden i deres egen afdeling. Og det behøver ikke altid være en omfattende menu, som ovenfor nævnt; også små ting har betydning. Jesper Mortensen slutter:

- Om søndagen sørgede vi for at der var en der tog morgenbrød med. Nogen lå simpelthen og glædede sig til at de skulle have et frisk stykke brød. Og der var FORSKELLIGE at vælge imellem, og der var ost...