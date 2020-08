Send til din ven. X Artiklen: Veteranernes skib giver en oplevelse af ro og frihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Veteranernes skib giver en oplevelse af ro og frihed

Sydsjællands-tidende - 19. august 2020 kl. 16:03 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordhavnen fik i fredags besøg af et særligt skib, der sejler landet rundt for veteraner.

Vordingborg Fredag over middag gled et større sejlskib ind i Vordingborg Nordhavn, efter en 13-timers tur fra Svendborg med et pitstop på Vesthavnen torsdag aften. Og selvom det måske lignede andre sejlere, så er det ikke hvilket som helst skib. S/Y BIA, som det hedder, har nemlig en særlig historie og en særlig besætning, der udelukkende består af veteraner, og derfor var den lokale veteran-OL-deltager, Lene Palludan, nede og tage imod kaptajn Michael Bang, der nød det gode vejr sammen med "Bubby", der havde taget turen fra Ringsted, for at hilse på.

- Det handler om frihed og give det videre til andre veteraner, fortæller skipperen om projektet med den 12,5 meter stor og 21-meter høje sejlbåd, der egentlig er hjemmehørende i Randers. Men denne sommer er de - for første gang - taget landet rundt for at besøge særlige destinationer, hvor man gør noget ud af veteranarbejdet.

Således er har de netop lavet en forening omkring S/Y Bia, der skal bakke om sejladserne, hvor veteraner får sig friheden til at komme ud på vandet - akkurat som Michael Bang selv har oplevet det.

- Formålet er også at få gjort opmærksom på veteraner, men det er handler først og fremmest om fællesskabet, siger han.

Rekordtid

Og netop fællesskabet, er noget der er slået igennem i foreningen, der på rekordtid er blevet dannet med bestyrelse og opbakning fra hele landet. Det skal gøre det muligt at drive båden som et reelt veteranprojekt fremover, så men måske på sigt, kan tage på større og større togter. I år er turen således gået til destinationer i Danmark, og fra Vordingborg fortsætter de om nogle dage videre mod Køge og ind mod Lynetten i København. På sigt er håbet dog, at tage på en tur Jorden rundt.

- Det skal vi - det er målet. Men det kan godt være vi køber en større båd, for jeg vil også gerne have min familie med, fortæller Michael Bang, der regner med at sådan en tur kan tage fem år, hvis der skal være ordenlig tid til at være de forskellige steder.

Udsendt

Som det er nu, forsøger de dog med flere ture i Danmark, hvis det kan hænge sammen for veteranbesætningen. For nogen gange, er der brug for ro - og for at sove. De fleste der har sejlet med har nemlig en eller anden form for skade, efter deres udsendelsen. Det gælder også Michael selv, og han købte BIA (Der står for "Brothers In Arms) for den erstatning han fik, da han fik konstateret PTSD, efter sin udsendelse som sygehjælper til Afghanistan i 2010, hvor han var med på hold 9, der som bekendt var blandt dem, der har været hårdest ramt i nyere tid.

- Så sidder jeg her som 41-årig på førtidspension. Bare ordet. Det kan jeg jo ikke, siger han. Han er ikke meget for at tale om sin udsendelsen og det er heller ikke meningen at BIA skal fungere som et "terapi-skib", hvor man skal sidde og have lange samtaler om traumer.

- Det er ikke det, det handler om. Selvfølgelig kan vi tale om vores oplevelser - ogt måske dele røverhistorier, men det handler om at have et fællesskab omkring det at sejle og komme ud og finde roen, siger han.

Han havde således set skibet - sov lige på det - men lagde så han udbetalingen og så snart erstatningen tikkede ind, så betalte han for båden og sin lejlighed.

- Og det var ligesom det. Jeg var på efterskole i sin tid, hvor vi sejlede og har altid haft en drøm at lave et skoleskib for unge rødder eller lignende. Nu kom muligheden for at jeg kunne gøre det her, og så skulle det være, fortæller randrusianeren, der har også har finansieret Danmarksturen for sine egne penge, hvor andre veteraner har fungeret som besætning. Håbet er dog at med stiftelsen af foreningen, så kan økonomien hænge sammen.

- Det har været rigtig godt - da vi var i Fredericia var borgmesteren forbi og der blev arrangeret grillaften ved veteranhjemmet. De har været meget imødekommende alle steder, fortæller Michael Bang, der bliver liggende for svaj en tid ved Vordingborg, men selv holder en pause.

- Jeg følger meget man er vært, og det kan jeg godt mærke. Der har jeg brug for at få sovet noget 9og få ro på nu her, siger han, mens han viser rundt skibet, hvor de snildt kan sove syv, når de er på større togter. Og det lokker også Lene Palludan lidt.

I dag er hun forbi med kæresten, som hun lærte at kende mens hun var i forsvaret og dagen efter regner hun med at datteren også skal med ned og kigge.

- Du kan jo sejle med til Køge, når det er, foreslår Michael Bang, som kender Lene fra et veteranophold.

- Det kunne faktisk være meget sjovt, lyder det fra den lokale veteran - og Ol-deltager - der i øvrigt er begyndt at holde foredrag om sin tid i forsvaret, for på sin egen måde at sætte fokus på området.

- Det er lidt grænseoverskridende, men det betyder meget at gøre det, fortæller hun og spørger til hvad der blev af "Sisters" - altså "søstre" eller "kvinder" i navnet på båden, hvor B'et står for "Brothers" - "brødre".

- Men du er en brother. I uniformen, er der ikke nogen køn, siger Michael Bang.