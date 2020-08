Se billedserie Chr. Winthersvej er ikke videre smuk - men ikke grim nok til at blive fikset nu og her...Foto: Michael Thønnings

Veje skal være grimme på det RIGTIGE tidspunkt hvis de skal laves...

Sydsjællands-tidende - 21. august 2020 kl. 16:01 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nabovejen blev lavet, men på en anden grim vej må man vente uden at vide, om den overhovedet bliver sat i stand. Avisen kigger videre på områdets grimme veje.

Når en lokal vej er grim og hullet, så er det ikke nødvendigvis nok, i forhold til at man igangsætter reparationerne af den. Den skal nemlig være ødelagt og hullet på det rigtige tidspunkt og på de rigtige steder - altså med mindre der er tale om særdeles store huller, der skal - og bliver - lavet, så snart de bliver opdaget og registreret hos kommunen og deres asfaltfirma.

Vi kigger igen på nogle af områdets grimme veje og er i denne omgang nået til endnu en i Vordingborg by.

Her har flere læsere påpeget at Chr. Winthersvej er ganske ødelagt og fyldt med lapper, der er ved at falde af. Alligevel ser den ikke ud til at blive repareret foreløbig - forklaringen får du senere i artiklen.

Det "sjove" her er nemlig, at Chr. Winthersvej netop er parallelvej til Goldschmidtsvej, der var en af de første vi beskrev i denne serie om grimme veje. Den var enormt ødelagt, men fik netop det glatte lag, hvor både asfaltbelægning blev lavet helt ny, mens fortove og kantsten blev hævet, nylagt og genoprettet - til stor glæde for de mange forbipasserende.

Men hvorfor så ikke parallelvejen, der i lige så høj grad er en af de mindre indfaldsveje mod Algade? Den er flere steder lige så slidt, og nogle af fortovene er ikke engang med fliser, men består blot af en gang stampet grus.

Et hul, der godt kunne trænge til en lille lap.

- Den var måske ikke slidt nok, sidst den blev tjekket, fortæller vejingeniør i Vordingborg Kommune, Knud Steen Jørgensen.

Han påpeger således at sagen er, at der bliver kørt en række tilsyn på de kommunale veje. Her er Vejdirektoratet blandt andet hyret ind til at køre ture cirka en gang hver anden måned, hvor de holder øje med forskellige vejstrækninger.

Vejene bliver således målt og huller og revner vurderet. Og der er helt klare regler for, hvor store og hvor mange huller der må være på et givent vejstykke. Ofte er det stikprøvekontroller, og hvis det ikke lige er det mest kritiske sted, der bliver tjekket, på det tidspunkt, hvor ødelæggelserne er størst, så bliver det ikke i den ombæring, at asfaltfolket rykker ud.

Og sådan må vejene vente og håbe - således også på Chr. Winthersvej.

- De kører efter faste skemaer, så det kan jo godt være, at hvis det så godt nok ud sidtse gang de var der, så satte de ikke noget i gang, men når de køre næste gang, så overholder den måske ikke kravene, påpeger Knud Steen Jørgensen.

Grimme veje Det har holdt hårdt, men nu sker der noget med flere af Vordingborgs grimme og slidte veje. Det gælder dog ikke alle steder.

Selvom der er asfaltkontrakter, er kommunen inde over reparationerne, og syner det, der bliver lavet. Eksempelvis blev vejbrøndene på Orevej, ordnet af kommunens vejfolk, ligesom fortov og kantsten på Goldschmidtsvej også var kommunens opgave (der dog blev udliciteret). I det daglige er det dog eksterne der klarer de faste syn og de eksterne firmaer, der har asfaltkontrakterne, der klarer asfaltarbejdet.

Man er dog altid meget velkommen til at melde ind til kommunen, hvis man opdager særligt grelle ødelæggelser på veje, hvor man færdes. Som nævnt tidligere i denne serie - skal asfaltfolkene ud til straks-reparationer, hvis hullerne er over en vis størrelse.