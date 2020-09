Vegansk frisør med tanke for miljøet

På Krovej 12 i Nyråd startede Camilla Korfizen Bjørn Jeppesen i forsommeren sin egen frisørsalon med navnet Hair by Bjørn. Her er nøgleordene fleksibilitet, genbrug og vegan.

Camilla Bjørn Jeppesen blev udlært frisør i 2014 og har siden arbejdet hos en mester i Næstved, men trangen til at være sin egen chef blev for stor, og midt under coronaen besluttede hun, at sige op og begynde for sig selv.