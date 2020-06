Steen Skovsgaard (tv.) og Morten Brandt fra Vif glæder sig over oprykningen til Danmarks-serien, men flere ting skal ændres; blandt andet kræver DBU at fodboldbanen skal være større. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: VIF skal måske spille hjemmebane i Stege Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VIF skal måske spille hjemmebane i Stege

Sydsjællands-tidende - 02. juni 2020 kl. 16:00 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det i sidste uge endelig stod helt klart, at VIFs herrers førstehold rykker op i Danmarksserien efter sommerferien, er et større arbejde med at gøre såvel klubben som stadion klar til de krav, der stilles af DBU.

Blandt andet skal der gøres noget ved lyset, men et af de helt store udfordringer er, at banen på stadion skal gøres større. Banen er tre meter for smal.

Formand for VIF, Morten Brandt, fortæller, at klubben har søgt om dispensation til at spille på en mindre bane, men en dispensation gælder kun i 12 måneder, og skulle klubben formå at blive i Danmarksserien efter næste sæson, er hjemmebanen nødt til at blive gjort større.

- Vi vil gerne have et stadion klar til august, siger han.

I Vordingborg Kommune er man allerede i dialog med såvel DBU som VIF for at få gjort, hvad der er muligt,

- Skal man lave den helt store pakke, så skal vi bruge et tocifret millionbeløb. Der er vi ikke, siger fagchef i Vordingborg Kommune, Jesper Kjærulff. Ændringerne i baneforhold, klubhus og tilskuerforhold bliver således indenfor det muliges kunst med de midler kommunen og klubben i fællesskab kan skrabe sammen.

- Vi må hjælpe med at sætte noget mobilt op, blandt andet toiletvogne, foreslår Jesper Kjærulff, men understreger samtidig, at kommunen intet kan gøre, før der er truffet politisk beslutning herom. Om administrationen kan nå at få et forslag med på juni måneds kommunalbestyrelsesmøde er endnu uvist. Dermed kan den kommunale hjælp komme til at tage tid. Dog mener Jesper Kjærulff ikke, at banen kan anlægges henover sommeren og være klar til august. Dels er det et helt forkert tidspunkt på året at anlægge et græstæppe på, dels skal man finde en løsning for, hvor atletikudøvere fremover kan være. Med udvidelsen af stadionbanen er man nemlig nødt til at fjerne atletikbanerne rundt om.

- Atletik er en eksamensdiciplin i folkeskolen, siger Jesper Kjærulff, der således skal sikre, at skoleeleverne i Vordingborg har et sted at øve atletik. Han forestiller sig, at man kan indlede et samarbejde med Vordingborg Kaserne eller Professionshøjskolen Absalon, der begge har udmærkede atletik faciliteter.

- Vi er ikke en rig kommune eller et rigt område, så vi må samarbejde på tværs, mener han.

Kunstgræsbanen dur ikke Da der er oprykkere til Danmarksserien men ingen nedrykkere i år, betyder det, at der skal spilles flere kampe end sædvanlig i Danmarksserien. Det betyder at sæsonen forlænges fra oktober ind til midten af november og starter igen i marts, mod vanligt i april. Det kommer til at stille store krav til baneforholdene, som tidligere har været problematiske; banen har simpelthen været for våd.

De senere år har VIF kunnet spille sæsonens første og sidste kampe på kunstgræsbanen ved DGI-huset, men den går ikke i Danmarksserien. Godt nok er banen stor nok, fortæller Morten Brandt, men faciliteterne udenom er ikke gode nok. Her er ikke plads til tilskuere, udskitfningsbænke og omklædning.

- Det dur ikke, vi har en kunstgræsbane, der ikke fungerer optimalt, siger Jesper Kjærulff, der mener, at man kan blive nødt til at flytte nogle af VIFs hjemmekampe til kunstgræsbanen i Stege i stedet - såfremt, den når at blive anlagt.

- Men det er ikke en langtidsholdbar løsning, indrømmer han.

Glæde trods udfordringer I Vif er man ikke så bekymret for udvidelsen af selve banen.

- Det er egentlig ikke så vanskeligt, men der er jo også de lidt mere uformelle krav, når det hedder Danmarksserien. Hvordan ser vi ud, når vi får gæster, siger Morten Brandt. VIF er således ikke bare i dialog med kommunen om selve fodboldbanen, men også om at få mere end det ene toilet, klubhuset rummer. Her er heller ingen handicapfaciliteter overhovedet.

- Vi ved godt de (kommunen, red.) ikke kan trylle; de kan ikke stampe penge op af jorden, siger Steen Skovsgaard fra Vif, der også mener klubben har behov for plads til en udskiftningsbænk til syv udskiftere mod de nuværende tre, og de skulle gerne kunne sidde i tørvejr.

- Vi vil gerne tage os godt ud, men har respekt for, at ting tager tid, siger Morten Brandt og fortæller, at klubben selv har råd til visse af forbedringerne, men også får brug for hjælp til større investeringer.

I Vordingborg Kommune lægger Jesper Kjærulff ikke skjul på begejstringen over, at klubben igen er rykket op i en højere liga.

- Det er jo vidunderligt, at de er rykket op; både for klubben og for kommunen. Vi håber virkelig på, at deres ambitioner gør, at de kan forblive deroppe. Det har vi behov for, siger han.