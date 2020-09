Se billedserie Tobias Levring er i dag i sit livs form. (Privatfoto)

Ung cykelrytter i voldsom ulykke - nu er han blandt de allerbedste

Sydsjællands-tidende - 27. september 2020 kl. 09:11 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

- Nu ved jeg, hvor ondt det gør at styrte, siger 15-årige Tobias Levring, der sidste sommer var ude for en voldsom trafikulykke i forbindelse med et cykelløb, han skulle køre i Italien. Efter en lang genoptræningsperiode er han i dag tilbage i topform og blandt de absolut bedste i sin alder. Han fortæller her, hvordan man vender tilbage til livet og træningen, når man har været helt nede og "bide i asfalten". Sidste sommer blev Tobias Levring ramt af en lastbil, mens han trænede til et cykelløb i Italien. Med 70 kilometer i timen drønede han ned ad en bjergvej, da en lastbil med anhænger pludselig slingrede og anhængeren ramte Tobias og slyngede ham ud i autoværnet. Han kom voldsomt til skade med flere brækkede lemmer, åbne kødsår og en beskadiget milt. Adskillige måneder senere har det desuden vist sig at hans brystkasse er vredet helt skæv, så hans lungefunktion ikke er så god som tidligere og den volder ham mange smerter - især når han skal sove. Det er ikke noget, der kan opereres væk, men en massør arbejder på at presse knoglerne tilbage til deres oprindelige placering.

Op på cyklen igen Umiddelbart efter ulykken var Tobias Levring overbevist om, at han aldrig kom til at cykle igen.

- I starten lå jeg bare og tænkte "Pis". På anden dagen tænkte jeg: Du skal aldrig cykle igen. Alligevel har jeg i baghovedet, at det kommer jeg jo nok til, om det så er for sjov eller på eliteplan, fortæller 15-årige Tobias Levring, der, jo mere tid der går efter ulykken, begyndte at savne at komme op på cyklen igen.

Hjemme i Danmark går der i al fald en måned, hvor han har gibs fra håndled til skulder og ikke kan komme til at cykle, men nu er han fast besluttet på, at han skal i gang med at cykle igen.

Allerede 22. september deltager han i sit første løb efter ulykken og i februar 2020 bliver han nummer tre efter et vellykket DM i Omnium (banekørsel). I den forgange weekend blev han nummer tre til Sjællandsmesterskaberne i enkeltstart.

Selvom han i dag er blandt landets bedste juniorcykelryttere, er han ikke færdig med genoptræningen efter ulykken.

- Min massør siger, min krop stadig er i chok; den er spændt, fortæller Tobias, der i dag prøver at undgå veje, hvor der ikke er cykelstier, og han har købt en var, der advarer ham, når der kommer biler bagfra.

- Kommer der en stor lastbil med to vogne, så kan jeg godt finde på at køre ind til siden og stoppe op, siger han og fortæller, at han er blevet mere opmærksom under kørslen.

Disciplin og mental styrke Tobias Levring er ikke et øjeblik i tvivl om, at ulykken har gjort ham mere målrettet.

- Jeg har fået en mental styrke og er i bedre form nu, fortæller han og uddyber:

- I Italien var jeg lidt min egen psykolog.

Det har han holdt fast i siden:

- Cyklen er min mentale ting. Der er bare mig og mine tanker, siger han og fortæller at han bruger cykelturene til at høre musik og tænke sin dag igennem.

Når han i dag ser på sit skema og kan se, at netop i dag, hvor det regner og blæser, skal han ud og cykle i fire timer, så kan han godt få lyst til at springe over. Men så sammenligner han, hvordan det er at cykle i regn og modvind med smerterne i forbindelse med ulykken sidste år.

- Og det kan umuligt blive værre end det, siger Tobias og kommer derfor af sted til træning.

- Jeg vil også gerne vise de andre, at jeg kan komme tilbage efter ulykken, fortsætter han.

Også Tobias' far Mikkel Levring oplever, at sønnen er blevet langt mere disciplineret det seneste år.

- Det er først efter ulykken, at du er blevet så målrettet og følger et program og lægger kosten om. Du kan jo se, det virker, siger han.

- Ja, jeg kæmper med at holde cykelfiguren, siger Tobias og bemærker, at forældrene ikke skal blande sig i hverken kosten eller træningen.

- Far holder sig fra gode råd og så videre, men hjælper med kørsel rundt i landet. Nogen har deres far som træner, men fædre og mødre skal ikke involveres; de er service, slår Tobias fast.

Vil være professionel Tobias Levring vil gerne være professionel cykelrytter. Han cykler seks dage om ugen (mellem 15-18 timer), har sin faste træner i Næstved Bicyckle Club, Kenneth Reinholdt, der lægger træningsprogram for ham, og deltager to gange om ugen i Vordingborg Kommunes tilbud om morgentræning i DGI-huset for områdets unge eliteidrætsudøvere; her er både fysisk træner tilknyttet, bademuligheder og de unge får stillet gratis morgenmad til rådighed, så de kan tage direkte i skole bagefter.

De mange timers træning ved siden af skolegangen på Vordingborg gymnasium gør det umuligt for Tobias at have et fritidsjob. Omvendt er cykelsporten en dyr sport, der hurtigt kan koste adskillige tusinde kroner for et weekendløb - og dem kan der være et af hver weekend. Tobias Levring har haft held til i stedet at få sig en sponsor i murermester Lasse Lohmann Rasmussen, der selv var ude for en grim cykelulykke for et par år siden.

Fra marts måned næste år er Tobias Levring desuden optaget på ungdomscykelholdet Team Fri Bike Shop Zealand Cycling Junior.

- Man bliver udtaget til holdet, skriver kontrakt og så videre. Det er så professionelt som det kan blive på min alder, siger Tobias Levring og oplyser at holdet følges af følgebiler med mere når de konkurrerer i både ind- og udland.

Tobias Levring er bare et år efter en voldsom

ulykke tilbage helt i top og blandt landets bedste

juniorcykelryttere. (Privatfoto)