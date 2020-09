En stor bunke uld er blevet glemt på Trellemarken efter at fårene på stedet er blevet klippet. Vordingborg Kommune vil fremover gerne tilbyde borgere at få ulden, hvis man vil hente det samme dag, som fårene bliver klippet. Foto: Mille Holst

Uld på marken og i radiatorerne

Sydsjællands-tidende - 03. september 2020 kl. 16:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fårene på Trellemarken er blevet klippet, men ulden er blevet glemt. Den ligger pt. i en stor bunke i folden. Hverken fårene eller ulden er Vordingborg Kommunes, men i kommunen vil man, efter at have talt med Sydsjællands Tidende, fremover tilbyde borgere at de kan få ulden fra kommunens egne får, hvis de henter den samme dag som fårene bliver klippet.

På et indhegnet areal ved Trellemarken i Vordingborg ligger en stor bunke uld. Det er uld fra omkring 50 får, der er blevet klippet for nylig. Men hvorfor ligger ulden bare dér midt i dyrefolden? Kan den slet ikke bruges til noget?

Naturforvalter Stefan Skov i Vordingborg Kommune fortæller, at den store bunke uld ganske enkelt er blevet glemt.

På Trellemarken og Masnedøfortet betaler Vordingborg Kommune en landmand for at stille 60-80 får til rådighed til at afgræsse arealerne, så de ikke springer i krat. Fårene er altså ikke kommunens og dermed er ulden heller ikke, men Stefan Skov har sendt en reminder til ejeren, og bedt ham fjerne uldbunken.

- Nu er ulden godt og grundigt filtret sammen, så jeg tror ikke nogen kan bruge det, mener Stefan Skov, der på den anden side også synes at der er for meget uld til at man bare kan lade det ligge. I stedet skal det køres til forbrænding.

Ulden på Trellemarkens er som sagt ikke kommunens, men ulden fra fårene på holmene i Præstø Fjord samt ved jordbassinerne ved Stege tilhører Vordingborg Kommune og Stefan Skov vil gerne være med til at denne uld ikke bare destrueres men i stedet gives til nogen, der kan bruge den til noget.

- Vores fårehyrde siger, at man for nogle år siden forsøgte at få ulden afsat, men det lykkedes ikke, fortæller Stefan Skov, der derfor foreslår noget andet:

- Vores egne får bliver klippet om foråret inden de bliver sendt på sommergræsning. I den forbindelse har vi et arrangement, hvor primært dagplejere og børnehaver kommer og kigger på. Møder man op, kan man få noget uld med hjem, siger han, men mener ikke ulden egner sig til større kommercielt brug.

- Jeg tror det er for uensartet uld. Der er for meget sorteringsarbejde i det, mener Stefan Skov, der forklarer, at der både kan være forskellige fåreracer gående sammen og at der indenfor den enkelte race også kan være stor forskel på kvaliteten.

- Men er der nogen, der har lyst til at tage hele molevitten, så vil det bare være dejligt, fortsætter han, men synes dog ikke, man kan sige at ulden går til spilde, hvis borgerne ikke vil have den.

- Bliver ulden ikke afsat, bliver den brændt og kommer ud som varme i radiatorerne, slutter han