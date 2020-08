Se billedserie En af beboerne har sat trin på høfden, så man lettere kan passere, men er det godt nok? Og er det en ny høfde, der er ulovlig, eller blot en reparation af en gammel, som er helt i orden? Kommunen kigger nu på kystsikringen ved Roneklint. Foto: Michael Thønnings

Tvivl om kystsikring er lovlig: Nu går kommunen ind i sag ved Roneklint

Sydsjællands-tidende - 29. august 2020 kl. 09:00 Af Michael Thønnings

Kommunen undersøger om kystikringen ved Roneklint opfylder reglerne og om der kan gøres noget ved problemerne med at komme forbi på stranden.

Planen var at beskytte skrænterne foran husene i første række ud til vandet ved Roneklint, men det store kampestensdige og høfder på tværs af stranden og ud i vandet, har vakt harme blandt andre beboere og sommerhusejere i området - især fordi folk nu har svært ved at gå ture langs stranden.

Derfor ser Vordingborg kommune nu nærmere på sagen, hvor der blandt andet kan sås tvivl om den nye kystbeskyttelse er opført i tråd med den tilladelse, som kommunen gav til projektet.

- Jeg kiggede faktisk forbi området før sommerferien, og nu følger vi så op, fortæller sagsbehandler Allan Schmidt fra Vordingborg kommune, der fortæller at han har fået henvendelser på sagen, men nu sender et høringsbrev til de sommerhusejere, der har fået lavet diget.

- Vi mangler at partshøre, siger Allan Schmidt, der forventer at sende et brev ud en af de kommende dage, hvor de så får en 14-dages frist, til at komme med deres indspark omkring sagen.

- Det er muligt vi også hører naboerne, men det ved vi ikke endnu, siger han.

Sydsjællands Tidende har talt med flere fra lokalområdet, der har ærgret sig og undret sig over det markante kampestensdige, der har gjort det svært at gå ture langs stranden, men de fleste ønsker ikke at skabe splid og håber på, at kommunen finder en løsning. Og det er da også håbet derfra.

-Nu skal de lige høres, og så må vi ud at kigge på hvad der er nyt og hvad der hele tiden har været der, siger Allan Schmidt og henviser her især til de høfder, der er lavet på tværs af stranden, mellem strandgrundene, som går fra det nye dige og helt ud i vandet.

Disse høfder, som det hedder, gav kommunen netop ikke tilladelse til at opføre, og nogle af dem, er tydeligvis nye.

- Men man har ret til at vedligeholde eksisterende, godkendt byggeri, så hvis de har været der før og der er givet tilladelse, så har de lov til at være der, siger Allan Schmidt.

Han påpeger, at kommunen ikke gav tilladelse til høfder, fordi det skaber en strand med "takker", hvor sandet bliver blokeret og ikke fordeler sig ordentligt.

- Effekten af sådanne høfder, er ikke imponerende, siger han, men fortæller også, at kommunen heller ikke bad om, at de eksisterende høfder blev nedtaget, da tilladelsen til kystsikringen blev givet.

Sydsjællands Tidende skrev i uge 31 om kystsikringen, og var forbi området, hvor vi talte med en af ejerne, Susanne Bendtsen. Hun var forstående for problemet, men understregede, at høfderne var mere synlige på grund af udgravning, men at de blot var repareret, således at alt var foregået jævnfør tilladelsen fra kommunen. Dertil havde hun som husejer fået at vide, at sandet med tiden ville komme til og give bedre muligheder for at færdes på stranden.

- Men det kan jo tage lidt tid, før sandet kommer ind igen, lyder det fra Allan Schmidt, der har en forhåbning om, at man finder en løsning, som alle kan være tilfredse med.

Det kunne være noget lignende trin, der at lavet over en af høfderne, og da vi talte med Susanne Bendtsen før sommerferien, var man villig til at prøve at imødekomme det ønske.

Klippeklatring eller våde tæer - men man kan

teknisk set godt passere stranden, når det er

lavvande. Foto: Michael Thønnings



Skal være muligt En del står dog og falder med selve tilladelsen, for der er punkter, hvor det kan være på kanten, om kystsikringen er opført efter tilladelsen og dermed er lovlig.

Således står der at: "...færdsel forbi anlægget skal fortsat være mulig ved normal vandstand". Og det var det - teknisk set - da avisen gik turen en dag ved lavvande, om end der skulle klatres over høfder og kampesten, eller gås gennem vandet, så en tur ved højvande vil være noget nær umuligt, for almindeligt gående.

Dertil kommer selve stenene og sikringen af skrænterne, hvor man hos kommunen også skal se på størrelsen og hældningen af selve diget.

Få sager Sagen ved Roneklint, er dog en sjældenhed.

- Vi har også haft diget ved Ore, men det er meget få sager vi har med kystsikring. Det handler om at kystdirektoratet har overgivet det her arbejde til kommunen og blandt andet åbnet op for større muligheder for "hård kystsikring", siger Allan Schmidt og henviser til en sag fra Roskilde, der åbnet op for et område, der mange steder har vakt debat - blandt andet ved den jyske vestkyst, hvor husejere har taget sagen i egen hånd og ulovligt har væltet sten ud på stranden, for at forhindre, at deres grunde bliver fortæret af vejrliget.

Normalt vil kommunen ikke være ude at syne byggerier som kystsikringen, da det vil være alt for tidskrævende. De vil blot modtage en færdigmelding, som man så forventer følger tilladelsen. Når det kommer klager eller henvendelser omkring et byggeri, som her, så er det man rykker ud. I sidste ende, kan det betyde, at kystsikringen skal fjernes.

- Hvis det ikke følger tilladelsen, vil man kunne kræve det fjernet, eller man kan finde en løsning, så det kan blive rettet op, siger Allan Schmidt, der påpeger, at man ofte vil lave en aftale og i hvert fald har en dialog nu her. Han håber, at man er nået frem til en løsning om en måneds tid.