Se billedserie Tre bøgetræer, en valnød og en taks på Antonihøjen er blandt dem, der enten er gået ud eller vurderes ikke at kunne klare sig. De bliver udskiftet i løbet af efteråret på kommunens regning. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Tusindvis af træer på vej til Antonibakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tusindvis af træer på vej til Antonibakken

Sydsjællands-tidende - 17. september 2020 kl. 16:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem af Foreningen Nordens nyplantede træer på Antonihøjen bliver i løbet af efteråret udskiftet af Vordingborg Kommune, der ved samme lejlighed skal i gang med at plante adskillige tusinde andre træer og buske rundt om på hele arealet ved Antonibakken. I sidste uge tog Vordingborg Kommune et nærmere kik på træerne på Antonihøjen i Præstø, som kommunens aborist havde erklæret døde, og anbefalet at man fældede, hvilket vi her i avisen kunne fortælle ikke var helt korrekt. De fleste af træerne er i live.

Det bekræfter Bjørn Buch fra Trafik og Ejendomme, men han oplyser samtidig at nogle af træerne næppe kan reddes, hvorfor de i løbet af efteråret bliver udskiftet af nye.

- Nogen er gået ud på grund af tørken i år. Vi udskifter fem træer og giver dem en ny chance, siger han og fortæller, at det drejer sig om en valnød, tre bøg og en taks.

- Vi har haft tørkeindex 10 fra marts og frem, siger Bjørn Buch og forklarer, at det er meget tørt.

Træerne udskiftes på Vordingborg Kommunes regning i løbet af efteråret, hvor kommunen i forvejen skal i gang med at plante andre arealer på Antonibakken.

Rundt langs yderkanterne af Antonibakken vil

Vordingborg Kommune i efteråret plante mange

tusinde træer og buske, for at skabe en grøn

oase for de kommende beboere.

Foto: Mille Holst



- Vi planter rigtig mange, som i RIGTIG mange træer, siger Bjørn Buch og forklarer, at det er et led i hele planen for udstykningen på Antonibakken, at der skal etableres nogle grønne områder med skov og park.

- Da jeg så antallet af træer første gang, tænkte jeg: Der må være noget galt; nogen må have sat et nul for meget på, siger Bjørn Buch og finder plantelisten til Antonibakken frem.

- I følge den oprindelige planteliste skal vi plante 50.000 træer og buske, men jeg ved, at der er skåret ned på det endelige tal, siger han. Præcist hvor mange, man ender med at plante er endnu ikke helt klarlagt, men det bliver mange tusinde, mener han.

De arealer, der skal tilplantes ligger hovedsagelig langs de omkransende veje, blandt andet Ny Esbjergvej og omfartsvejen, og hensigten er, at de nye beboere på Antonibakken får deres egen grønne oase i Præstø.

Præcis hvornår arbejdet med at beplante arealerne går i gang ligger ikke helt fast.

- Planteskolerne frigiver træer, når de har tabt bladene engang i efteråret. Så kører vi op og henter nye, slutter Bjørn Buch.

Et af de steder, hvor der skal plantes masser

af træer og buske på Antonibakken, er langs

Ny Esbjergvej. Foto: Mille Holst