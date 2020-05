Træning flytter ud i det fri i Ørslev

Det har krævet selvdisciplin i stor skala at vedligeholde træningsformen de seneste to måneder, hvor risikoen for Coronasmitte har haft lukket fitnesscentre ned. Hos Beshaped i Ørslev regner man heller ikke med at kunne få lov at åbne for træning i lokalerne på Brydegårdsvej 8D før engang til august, men det forhindrer ikke træningscentret i at give medlemmerne træning. Man har netop startet udendørs holdtræning til stor glæde for deltagerne.