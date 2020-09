Se billedserie Træerne på Antonihøjen lever - men i følge Vordingborg Kommune er de døde og skal fældes. Denne røn står dog både med blade og bær.Foto: Mille Holst

Træerne er i live - men kommunen mener de er døde og vil fælde dem

Sydsjællands-tidende - 09. september 2020 kl. 08:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommune har fældet nyplantede træer i Mern, som man mente var døde. Det samme skulle til at ske for træerne på Antonibakken i Præstø, men disse træer er slet ikke døde, og nu kæmper lokale for at de får lov at blive stående. I sidste uge meldte Vordingborg Kommune ud, at de træer, som Foreningen Norden sidste år plantede på Antonihøjen ved Antonibakken, er gået ud, og vil blive fældet i løbet af efteråret. Men da Sydsjællands Tidende besøger højen, viser det sig, at træerne slet ikke er døde.

- Jeg tror kun det er en til to der skal udskiftes, fortæller Torben Dinesen, der er formand for Foreningen Norden Præstø, som plantede træerne i forbindelse med Foreningen Nordens 100-års jubilæum sidste år og den lokale forenings 75 års jubilæum.

- En valnød klarer det nok ikke og en bøg er død, men seks træer klarer den i al fald, fortsætter han og fortæller, at han derfor har bedt Vordingborg Kommune om et møde i indeværende uge, for at få klarlagt, hvordan misforståelsen med de døde ikke-døde træer er opstået.

- Det vil jo være forrykt at fælde dem, mener han, men kan godt se, at nogle af træerne har haft det hårdt i år. Eksempelvis har taksen fået nogle visne grene.

- Men så sætter den nye grene, siger Torben Dinesen og synes ikke træerne skal lade livet bare fordi de gror skævt eller skyder som det passer dem.

- Det er jo ikke en havevandring i dronningens have. Træerne vil rette sig, siger han.

Kommunens svar I Vordingborg Kommunes afdeling for Trafik og Ejendomme fortæller chef Lise Hansen Thorsen, at hun ikke selv har været ude og se træerne på Antonibakken og at de pressemeddelelser og nyhedsbreve kommunen sendte ud om at træerne var døde og skulle fældes er baseret på en af kommunens aboristers vurdering fra foråret.

Lovning på en sti Torben Dinesen håber også, at få en tilkendegivelse fra Vordingborg Kommune om pasning af arealet på Antonihøjen, der denne sommer har fået lov at stå upasset hen, hvilket har resulteret i højt ukrudt. Og det på trods af, at kommunen i følge Torben Dinesen allerede inden Foreningen Norden plantede træerne gav tilsagn om at holde arealet tilgængeligt.

- Kommunen ville slå en sti derop, siger han og er lidt ærgerlig over, at det i år har været så vanskeligt at komme op på bakken på grund af det høje ukrudt.

- Jeg håber, det bliver et fantastisk sted at være. Det skal nok blive godt, slutter han.

Merns træer er fældet Også nogle af træerne i Mern har Vordingborg Kommune vurderet var døde, hvorfor disse er blevet fældet.

- De nyplantede træer i Mern Bymidte har ikke haft den bedste start på deres vækst. Til trods for at der er blevet vandet, så har det grundet de meget høje temperaturer og høj vandfordampning flere somre i træk, ikke været muligt at sikre træernes overlevelse, hedder det i pressemeddelelsen, der fortæller, at træerne ved parkeringspladsen til den lokale købmand i Mern er blevet fældet.

- Selvom der først bliver plantet nye træer til efteråret, så har vi valgt allerede nu, at fælde de visne træer, udtaler Lise Thorsen og fortæller, at man er i gang med at vurdere, hvilken type træer, man senere vil plante som erstatning for de fældede.

- Det bliver træer, der er mere hårdføre og robuste, end dem vi desværre har måttet fælde, lyder det fra chefen, der oplyser, at træerne i bedene langs Kalvehavevej i Mern har klaret sig anderledes godt gennem sommervarmen, simpelthen fordi det er en anden type træer, som ikke har behov for lige så store vandmængder.

