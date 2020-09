Kafé Ann?ens nye bure på fortovet med sten og tomme flasker vækker opsigt. Ejeren mener at gaderegulativet er fulgt. Foto: Michael Thønnings

Tomme flasker i bur skiller sig ud

Sydsjællands-tidende - 28. september 2020

Kafé Ann'en i Algade har fået ny afskærmning på fortovet, som adskiller sig væsentligt fra de øvrige butikkers fortovsudsmykning. Det er netop meningen, lyder det fra værtshusets ejer, som ikke mener gaderegulativet er brudt.

BEVAR MIG VEL På Kafé Ann'en i Vordingborgs handelsstrøg er der kommet nye ruminddelere på udeserveringen på fortovet. Tidligere var stedets borde og stole foran værtshuset omkranset af europaller.

- De var blevet lidt sørgelige at se på, siger værtshusindehaver Ann Busch, der derfor valgte at skifte dem ud med en ny form for afskærmning. Nu står her nogle kasser af armeringsjern fyldt med sten og flasker.

- Jeg synes det er væsentligt pænere end pallerne, siger Ann Busch, men har også en anden årsag til at have udskiftet afskærmningen:

- Det er selvfølgelig også for at få blikfang, siger hun og synes, det er vigtigt, at de enkelte butikker i gaden får lov til at adskille sig fra hinanden også på gadeplan.

- Nogen politikere vil have det så ens som muligt alle steder. Det synes jeg er så kedeligt, siger Ann Busch, der samtidig mener, at hun overholder gaderegulativet med sin nye afskærmning.

- Jeg må gerne lave en afskærmning på mit eget område. Jeg kan ikke se, hvor jeg skulle bryde med gaderegulativet. Jeg har tilladelse til at bruge fortovet; det står både på mit næringsbrev og bevillingen, siger Ann Busch og forklarer, at det samtidig er en af årsagerne til, at der ikke er parkeringspladser ud for hendes værtshus. Der er ganske enkelt ikke plads.

Skal være flytbart - Det er på mit eget fortov og det er flytbart og ensartet, siger Ann Busch, der dog gerne vil have en dags varsel, hvis der bliver brug for at fjerne afskærmningen fra fortovet. Lidt tid tager det nemlig at fjerne sten og flasker før selve stativerne kan tages væk..

Hun er helt med på, at nogen måske synes, at blandingen af armeringsjern, natursten og tomme og fyldte flasker ser lidt rodet ud, men det er ingenting mod, hvordan det så ud, da hun kun benyttede flasker som fyld.

- Det syntes selv jeg så rodet ud, siger hun.

Dialog med naboer Ann Busch fortæller desuden, at hun har været i dialog med naboerne for at sikre, at afskærmningen ikke generer dem. For at give lidt mere plads til ind- og udkørsel af eksempelvis Stars' gård, har hun skåret hjørnerne at sit fortov, så biler nemmere kan komme rundt om.

- Jeg synes ikke, jeg har forsøgt at genere nogen, siger Ann Busch, der samtidig glæder sig over, at forbipasserende bemærker den lidt alternative udsmykning. For hende handler det nemlig netop om at skille sig ud og tydeligt signalere, hvilken type virksomhed, der ligger netop dér.