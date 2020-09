Nu må gyngerne bag DGI Huset officielt bruges. Arkivfoto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: To kunstgynger er officielt "klar til brug" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To kunstgynger er officielt "klar til brug"

Sydsjællands-tidende - 10. september 2020 kl. 20:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen har givet tilladelse til at bruge to af de tre kunstgynger ved DGI Huset.

Vordingborg Nu er det officielt muligt at bruge de to gynger, der står bag DGI Huset. Det fortæller kulturchef Jesper Kjærulff fra Vordingborg kommune, som har fået en ibrugtagningstilladelse til de to gynger fra kommunens byggeafdeling.

- Så er tilladelsen til de to gynger bag ved bygningen kommet. Det betyder, at jeg beder DGI Huset om at montere dem igen, skriver kulturchefen i en mail til Sydsjællands Tidende.

Han gør dog klart, at gyngerne ude foran, der blev installeret og indviet den 20. august, fortsat vil være nedtaget og derfor ikke kan bruges.

- Gyngen foran er vi fortsat i dialog med totalentreprenøren omkring. Den skal opfylde de beskrevne krav inden den kan benyttes igen, lyder det fra Jesper Kjærulff, der derfor stadig ikke kan sige hvad der skal ske og hvornår der sker noget med de sidste kunstgynger, der blev taget ned ugen efter indvielsen.

Kunstgyngerne, til en pris på 2,3 millioner kroner (hvoraf kommunen har betalt knapt det halve), skulle være kommunens store investering og fine vartegn, men har haft nogle "bump" på vejen. Blandt andet blev opsætningen af gyngerne forsinket med mere end et halvt år, og siden viste det sig, at de ikke var sikre at bruge - blandt andet på grund af for dårlig faldsikring.

På det tidspunkt var gyngerne ellers indviet med musik, fest og borgmester, fordi forvaltningen ikke syntes det var nødvendigt at vente på resultaterne af de tests som legepladsinspektørerne havde lavet og en deraf følgende ibrugtagningstilladelse.

Ud over faldunderlaget ikke er godt nok, har legepladsinspektøren påpeget at en af gyngerne bagved huset er monteret for tæt på stativet, men det har dog ikke været noget man har følt behov for at ændre. En anden uafhængig legepladsinspektør har i øvrigt påpeget, at der normalt skal være ekstra sikkerhedskæder ved gynger af den type, men det er der heller ikke ændret ved her.

Faktisk har de gynger bag DGI Huset ikke været taget ned, så i princippet har de kunnet bruges hele tiden. Det er dog først nu, at der er ansøgt om og kommet en ibrugtagningstilladelse, så de officielt må gynges i gang.

Mith