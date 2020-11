Jytte Jensen (tv.) og Ulla Bagge (th.) modtog i forrige uge en anerkendelse i form af blomster fra en borger, der gerne vil takke de to ældre damer for at stå frem og offentligt fortælle om problemerne med den mad, de får fra Madservice i Vordingborg kommune. (Privatfoto)

Artiklen: Tak for at tage bladet fra munden

Lokal borger giver anerkendelse til to ældre damer på plejecenter, der står frem og fortæller om problemerne med den mad, de får serveret. Det har vakt opsigt, at to damer på plejecentret Rosenvang i Vordingborg, til avisen har fortalt om problemerne med den mad, de får serveret på plejecentret.

- Jeg er blevet bedt om, af en borger i kommunen, at overrække de to modige damer en anerkendelse, for at de tør stå frem og kritisere den hånd som de er afhængige af og som fodrer dem, fortæller Charlotte Bagge i et opslag på facebookgruppen "4760 hjælper hinanden".