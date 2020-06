Send til din ven. X Artiklen: Strikker til Mødrehjælpen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strikker til Mødrehjælpen

Sydsjællands-tidende - 25. juni 2020 kl. 16:00 Af Mille Holst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe aktive strikkedamer på Møn har netop afleveret en masse strikket børnetøj til Mødrehjælpens butik i Vordingborg, og bakker på den måde op om Mødrehjælpens arbejde for at hjælpe lokale udsatte børn. Mødrehjælpens butik i Vordingborg har netop modtaget en stor bunke hjemmestrikket tøj fra Annette Naur, der har butikken Sy og Strik i Stege. Hendes ansatte har været i gang med at strikke trøjer, kjoler, ponchoer, huer og meget andet til småbørn i forbindelse med projektet Fra Garn til Barn, hvor alle, der har lyst, kan strikke og hækle til Mødrehjælpens butikker - herunder butikken på Algade 59 i Vordingborg.

Overskuddet fra salget i butikken går til Mødrehjælpens forskellige aktiviteter for lokale mødre med børn, blandt andet en sommerlejr, der i år finder sted i uge 29 og i FDF spejderhytten ved Bakkebølle. I den forbindelse præciserer Karin Andersen, der står for butikken i Vordingborg, at alle er velkomne til at handle i Mødrehjælpen. Det er overskuddet fra salget, der er øremærket udsatte børn.

Annette Naur og hendes ansatte gør, hvad de kan for at hjælpe andre, der har brug for netop de sy og strikprodukter, som de kan lave. De har eksempelvis strikket til støtte for for tidligt fødte børn og hvert år pakker Annette striktrøjer ind, skriver et personligt kort og forærer pakkerne som julegaver til hjemløse. Nu har hun og medarbejderne kastet sig over Mødrehjælpens projekt Fra Garn til Barn og i sidste uge leverede de de første mange stykker nystrikkede tøj til butikken i Vordingborg.

- Det er tydeligt at se, at de bliver bidt af det. Alt strikkes med kærlighed, fortæller Annette Naur om sine "damers" glæde ved at strikke til godgørende formål. Normalt sidder de i Sy og Strik butikken og strikker og snakker, men under corona'en har de måttet siddet hjemme. Men det har på ingen måde ændret ved deres opbakning til projektet.

Fakta Fredag 26. juni klokken 14 inviterer Mødrehjælpen til informationsmøde i butikken på Algade 59. Her kan nysgerrige høre mere om det at være frivillig i Mødrehjælpen

Deltagere i mødet er ikke bundet til efterfølgende at arbejde frivilligt i butikken eller i aktivitetsgruppen. Der er tale om et rent informativt møde.

Mødrehjælpen Vordingborg har pt. 22 frivillige, men vil gerne op at være minimum 30 personer.

- De er med på alt, konstaterer Annette Naur med stor glæde.

Sidste uges levering af strik til Mødrehjælpens butik i Vordingborg er den første fra Annette Naur, men det bliver næppe den sidste.

Derudover modtager butikkens "uldmødre" brugt tøj og nystrikket tøj fra private, der gerne vil hjælpe.

For at holde gang i strikkeriet har Mødrehjælpen brug for store mængder garn - for det er dyrt at købe nyt.

- Vi modtager gerne garndonationer, fortæller Marianne Jakobsen, der er en af Mødrehjælpens "uldmødre" i Vordingborg. Donationer kan afleveres i butikken.